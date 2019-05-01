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Самолет Airbus-320neo авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

Вступило в силу соглашение о воздушном сообщении Узбекистан-Франция

© Пресс-служба авиакомпании UzAirways
Общество
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Авиационные компании двух стран получили льготы и привилегии и контроль вопросов в области авиационной безопасности и разрешения возможных споров между ними.

ТАШКЕНТ, 1 мая - Sputnik. С 1 мая 2019 года вступило в силу Соглашение между правительствами Узбекистана и Франции о воздушном сообщении, которое было подписано 20 июля 2016 года в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

Соглашением регулируются вопросы развития и эксплуатации двусторонних международных воздушных сообщений назначенными авиапредприятиями.

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"Назначенные авиапредприятия каждой стороны будут пользоваться соответствующими правами для совершения посадки на территории государства другой стороны в согласованных пунктах и полета без посадки через их территории", - говорится в сообщении.

Также Соглашением предусматривается предоставление авиационным предприятиям льгот и привилегий, обеспечивающих осуществление регулярных рейсов и освобождение на основе взаимности от таможенных сборов, налогов и иных платежей.

Кроме того, Соглашением установлены нормы, регулирующие вопросы в области авиационной безопасности и разрешения возможных споров между авиационными предприятиями двух стран, а также другие условия осуществления взаимного сотрудничества.

Указанное Соглашение придаст позитивный импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, откроет новые перспективы для дальнейшего расширения торгово-экономических связей между двумя странами и будет способствовать формированию взаимовыгодного рынка перевозок.




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