Вступило в силу соглашение о воздушном сообщении Узбекистан-Франция

Авиационные компании двух стран получили льготы и привилегии и контроль вопросов в области авиационной безопасности и разрешения возможных споров между ними.

ТАШКЕНТ, 1 мая - Sputnik. С 1 мая 2019 года вступило в силу Соглашение между правительствами Узбекистана и Франции о воздушном сообщении, которое было подписано 20 июля 2016 года в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

Соглашением регулируются вопросы развития и эксплуатации двусторонних международных воздушных сообщений назначенными авиапредприятиями.

"Назначенные авиапредприятия каждой стороны будут пользоваться соответствующими правами для совершения посадки на территории государства другой стороны в согласованных пунктах и полета без посадки через их территории", - говорится в сообщении.

Также Соглашением предусматривается предоставление авиационным предприятиям льгот и привилегий, обеспечивающих осуществление регулярных рейсов и освобождение на основе взаимности от таможенных сборов, налогов и иных платежей.

Кроме того, Соглашением установлены нормы, регулирующие вопросы в области авиационной безопасности и разрешения возможных споров между авиационными предприятиями двух стран, а также другие условия осуществления взаимного сотрудничества.

Указанное Соглашение придаст позитивный импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, откроет новые перспективы для дальнейшего расширения торгово-экономических связей между двумя странами и будет способствовать формированию взаимовыгодного рынка перевозок.