Можно собираться в путь: названа дата запуска поезда Ташкент-Бишкек-Балыкчи

Билеты уже поступили в продажу. На них действуют скидки от 25% до 55% в зависимости от сроков продажи и категории вагона.

ТАШКЕНТ, 1 мая - Sputnik. Поезд Ташкент — Балыкчи будет курсировать раз в неделю с 6 июня, сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

Поезд будет отправляться из Ташкента по четвергам в 20:50 (по ташкентскому времени) и прибывать в Бишкек (столица Кыргызстана) в 19:03 следующего дня (по бишкекскому времени). В Балыкчи поезд будет прибывать в 23:30.

Из Балыкчи поезд будет отправляться по субботам в 04:59 (по местному времени), начиная с 8 июня.

Билеты уже поступили в продажу. На них действуют скидки от 25% до 55% в зависимости от сроков продажи и категории вагона. Скидки до 30% будут предоставляться группам пассажиров в зависимости от количества людей.

Стоимость проезда в плацкартном вагоне

- от 1 946 сомов,

- в купе — от 2 461 сома;

- в вагоне "люкс" — от 4 602 сомов.