Действия и потребности: что связывает Ташкент и Санкт-Петербург

ТАШКЕНТ, 1 мая – Sputnik, Дмитрий Матвеев. Ташкент и Санкт-Петербург намерены расширять сотрудничество. Соответствующие договоренности были достигнуты в рамках визита в Ташкент заместителя председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергея Маркова, который провел переговоры с заместителем хокима столицы Элбеком Шукуровым.

Чиновники обсудили варианты сотрудничества и договорились об ответном визите петербургской делегации в Ташкент во втором полугодии.

Трудовая миграция

У экономики Санкт-Петербурга довольно высокий спрос на работников из определенных сфер: строительство, общепит, транспорт, гостиничный бизнес. Трудовая миграция – один из источников удовлетворения такой потребности. В то же время, в Узбекистане наблюдается быстрый рост трудоспособного населения. Темпы роста занятости, к сожалению, не всегда поспевают за темпами роста трудовых ресурсов. Поэтому значительное число граждан этих двух республик ежегодно приезжают на заработки в Россию, в том числе в Санкт-Петербург. Однако поток трудовых мигрантов из стран Средней Азии часто бывает нерегулируемый, многие иностранцы становятся жертвами обмана недобросовестных посредников. Чтобы противодействовать нелегальной миграции и уменьшить криминогенные риски, нужен механизм грамотного оргнабора работников.

17 июня 2014 правительство Санкт-Петербурга утвердило подпрограмму №3 "Трудовая миграция" государственной программы Санкт-Петербурга "Содействие занятости населения Санкт-Петербурга". Этот документ предусматривает мероприятия по созданию центров организационного набора работников в странах исхода. С 2015 года такие центры периодически открываются в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии. "Мы на несколько месяцев открывали в нескольких городах центры, где наши сотрудники принимали заявки от местных граждан, желающих приехать на заработки в Петербург. С ними проводили собеседования, проверяли документы и квалификацию. Посетители получили подробные консультации по вопросам миграционного законодательства Российской Федерации, о сроках и порядке оформления разрешительных документов, о порядке и условиях проживания в Петербурге, об основных положениях трудового законодательства России.

В центрах был банк актуальных вакансий у работодателей нашего города, и кандидаты, успешно пройдя первичный отбор, направлялись на видео-собеседования к предпринимателям. Речь шла, в основном, о ставках по рабочим профессиям (наиболее дефицитным в городе). Крупнейшие работодатели, заинтересованные в сотрудниках из Средней Азии — строительные и транспортные компании. В итоге за 4-5 месяцев работы центров организованного набора мы легально трудоустраивали на петербургские предприятия тысячи человек. Также, учитывая налоги за каждого трудового мигранта, это приносило городскому бюджету высокий доход", – рассказала заместитель директора "Центра трудовых ресурсов" (находится в подчинении комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга) Лидия Ефимова.

По словам Ефимовой, данный опыт признали эффективным. Поэтому с государственными органами среднеазиатских республик заключили соглашения о взаимодействии в сфере миграции. В 2017 году в Самарканде работал центр предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов в Российскую Федерацию. В апреле этого года открылось 4 пункта оргнабора в Таджикистане и Киргизии, они будут функционировать до середины сентября. Однако по сей день этот опыт не реализовали в Ташкенте, откуда в Петербург приезжает много трудовых мигрантов. По мнению эксперта, стоит ввести практику центров оргнабора работников на территории столицы Узбекистана.

Торговля

Руководство и жители Санкт-Петербурга заинтересованы в поставках качественной сельскохозяйственной продукции из Узбекистана и других южных республик. В ноябре 2018 года в городе прошла торговая выставка в рамках "Дней Ташкента": производители устроили для местной публики дегустацию фруктов, овощей, ягод и других продуктов из Узбекистана. Также был показан узбекский текстиль и посуда. Примерно год назад на петербургском рынке появились узбекские помидоры.

Председатель узбекской национальной культурной автономии Санкт-Петербурга "Узбегин" Равшанбек Курбанов отмечает, что раньше в сфере торговли монополисты диктовали свои условия: лишь несколько крупных компаний могли выставлять свою продукцию. "Но после подписания Указа от 30 октября 2018 года президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "О либерализации торговли в Узбекистане с целью дальнейшего совершенствования механизмов торговли и развития здоровой конкуренции на товарных рынках" ситуация в корне поменялась. Это дало дорогу крупным и мелким поставщикам, теперь они привозят свои продукты в том числе в Санкт-Петербург. Мы давно работаем над тем, чтобы открыть здесь "Торговый дом Узбекистана", куда бизнесмены поставляли бы проверенный, исключительно качественный узбекский товар", – говорит Курбанов.

Эксперт рассказал о многочисленных встречах чиновников и бизнесменов двух городов. Комитет по внешним связям в последние годы часто организует встречи – как очные, так и в формате видеосвязи. Например, 18 апреля 2018 года прошел первый телемост в сфере поставок качественной плодоовощной и пищевой продукции. Неделей позже – телемост на тему сотрудничества в текстильной отрасли. Это новый формат взаимодействия между Санкт-Петебургом и Ташкентом. В телемосте приняли участие представители петербургского правительства и профильных комитетов, представители бизнеса и торговых сетей. Узбекистан представили министерства, ведомства, госкомпании, а также руководители шести регионов страны и более 130 представителей бизнеса со всех регионов. "Идет тесный и конструктивный диалог по конкретным вопросам: поставки в наш город качественного продовольствия из Узбекистана, сотрудничество в области текстильной промышленности, привлечение работников и так далее. Когда обсуждаешь важные вопросы напрямую с руководителями профильных компаний, это помогает грамотно и оперативно выстроить работу. А в рамках визитов петербургской делегации в Ташкент подписали документы по конкретным проектам", – рассказал Курбанов.

Туризм

© Sputnik / Александр Демьянчук В Ташкенте пройдут Дни Санкт-Петербурга

Многие эксперты отмечают необходимость встреч представителей туриндустрии Ташкента и Петербурга. Туристический потенциал узбекской столицы почти отсутствует на петербургском внутреннем рынке, и наоборот. Важна информационная работа и привлекательные возможности для путешественников. "Мы уже давно пытаемся добиться урегулирования цен на авиабилеты из России в Среднюю Азию, чтобы они стали более доступными для населения. Из-за монополии определенных авиакомпаний на рынке, билеты стоят дорого, и люди ищут более легкие, опасные пути – такие как поездки по горам на автобусах. Вспомните примеры аварий в горах за последнее время, которые имели страшные последствия для пассажиров", – говорит источник в комитете по внешним связям в Санкт-Петербурге. Увы, на данный момент в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга нет каких-либо проектов, связанных с узбекской столицей.

Также руководство комитета давно лоббирует идею соглашения о городах-побратимах: Ташкент и Санкт-Петербург. "Это расширило бы возможности взаимообмена культур. Можно начать хотя бы с пригородов (Ломоносов, Выборг и другие), которые имеют исторические связи с отдельными узбекскими городами. Если поднять исторические архивы, можно найти интересные факты. Вспомним, как жители Ташкента приняли в свои дома сотни людей, эвакуированных из блокадного Ленинграда! Для увеличения туристического потока из Петербурга, важно рассказывать местным жителям об узбекской культуре, проводить концерты, выставки и театральные показы с участием узбекских артистов. Я давно пытаюсь добиться создания здесь культурно-просветительского центра Узбекистана, который бы работал круглый год. Чтобы любой человек из Санкт-Петербурга и Ленинградской области мог прийти и ознакомиться с информацией о достопримечательностях нашей родины, задать вопросы, вдохновиться", – сказал Равшанбек Курбанов.

Культура и урбанистика

В последнее время петербургские и узбекские артисты начали ездить друг к другу в гости. Группы из молодых певцов, театральных актеров и артистов балета формируют в рамках деловых визитов на мероприятия вроде "Дней Ташкента" в Санкт-Петербурге и наоборот. На концертах местная публика имеет возможность познать культуру другой страны через искусство. Однако такой культурный обмен только начал происходить, и широкая аудитория с ним не ознакомилась. Поэтому в данном направлении есть, над чем работать.

Политолог, директор "Института современного государственного развития" Дмитрий Солонников обращает внимание на сотрудничество в сфере спорта: "Недавно в Ташкенте открыли ледовый дворец. На торжественном приеме президент Мирзиёев говорил в том числе, что в Узбекистане надо развивать хоккей. Петербург – столица российского хоккея. Здесь работают лучшие европейские команды и лучшие тренеры. Думаю, петербургской школе есть чем поделиться с ташкентскими спортсменами. Надо только организовать условия для обмена опытом. А вдруг по итогам в Ташкенте появится команда, играющая в КХЛ? ".

Также эксперт считает, что развитие метрополитена может стать важной сферой взаимодействия. "Санкт-Петербург – один из центров строительства различных сложных проходов под землей. Наш город стоит на болотах, линии метро разветвленные и разного уровня. Если в Ташкенте планируют развивать метрополитен, то, возможно, стоит учесть достижения наших инженеров. Еще для узбекской столицы полезен опыт петербургской урбанистики, примеры городской планировки", – заключил Солонников.