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Пассажиры спускаются по трапу в аэропорту Ташкента

Самолет НАК выполнил первый рейс по маршруту Ташкент-Джакарта

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Рейсы из Узбекистана в Индонезию будут выполняться дважды в неделю – в среду и в четверг.

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik.  В среду, 1 мая, состоялся первый рейс Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" по маршруту Ташкент-Джакарта.

Торжественная церемония по встрече первого рейса состоялась в аэропорту индонезийской столицы - "Сукарно-Хатта", сообщает пресс-служба НАК.

Пассажиры спускаются по трапу в аэропорту Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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На борту самолета в Джакарту прибыла узбекская делегация во главе с первым замминистра транспорта Ильхомом Махкамовым и в составе представителей Госкомтуризма, Минкультуры, туркомпаний и предпринимателей.

Рейсы будут выполняться на регулярной основе два раза в неделю:

В среду:

• HY-551 Ташкент 06:45 — Джакарта 21:00
• HY-552 Джакарта 22:30 — Ташкент 07:00

В четверг:

• HY-553 Ташкент 21:25 — Джакарта 09:25
• HY-554 Джакарта 10:50 — Ташкент 21:35

Теги:
Индонезия, Узбекистан, Узбекистон хаво йуллари



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