Самолет НАК выполнил первый рейс по маршруту Ташкент-Джакарта

ТАШКЕНТ, 2 мая - Sputnik. В среду, 1 мая, состоялся первый рейс Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" по маршруту Ташкент-Джакарта.
Торжественная церемония по встрече первого рейса состоялась в аэропорту индонезийской столицы - "Сукарно-Хатта", сообщает пресс-служба НАК.
На борту самолета в Джакарту прибыла узбекская делегация во главе с первым замминистра транспорта Ильхомом Махкамовым и в составе представителей Госкомтуризма, Минкультуры, туркомпаний и предпринимателей.
Рейсы будут выполняться на регулярной основе два раза в неделю:
В среду:
• HY-551 Ташкент 06:45 — Джакарта 21:00
• HY-552 Джакарта 22:30 — Ташкент 07:00
В четверг:
• HY-553 Ташкент 21:25 — Джакарта 09:25
• HY-554 Джакарта 10:50 — Ташкент 21:35