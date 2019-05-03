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Задержание террориста сотрудниками ФСБ

Камилов: терроризм в ЦА финансируется за счет доходов от наркотиков

ЦОС ФСБ РФ
Общество
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Камилов также выразил беспокойство развитием рынка незаконных психотропных веществ, проникающих в страны Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Доходы от оборота наркотиков являются одним из главных источников финансирования международных террористической деятельности в Центральной Азии, заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. Об этом передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В пятницу в Ташкенте открылось 11-е заседание государств-участников меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками в Центральной Азии.

"Доходы от наркотрафика являются одним из главных источников финансирования вербовочной и пропагандистской деятельности международных террористических организаций в Центральной Азии, где они пытаются распространить свою деятельность", - сказал Камилов на открытии встречи.

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© Sputnik / Виталий Белоусов
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Глава МИД Узбекистана сообщил, что одним из источников наркоугрозы в Центральной Азии остается ситуация в Афганистане, на который приходится порядка 90% мирового производства опиума.

Камилов также выразил беспокойство стремительным развитием рынка незаконных психотропных веществ, проникающих в страны Центральной Азии.

"Новые, так называемые дизайнерские наркотики, регулярно появляются на рынке... Система противодействия наркотикам сталкивается с трудностями, вызванными скоростью из появления", - отметил глава МИД Узбекистана.

Меморандум о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками в Центральной Азии был подписан представителями Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в Ташкенте в 1996 году. В 1998 году к меморандуму присоединилась Россия и в 2001 году — Азербайджан.

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Теги:
Наркотики, Абдулазиз Камилов, Узбекистан, Центральная Азия



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