В Узбекистане за незаконную покупку беспилотников станут сажать в тюрьму

ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальные кодексы Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности". Об этом сообщается в Telegram-канале "Правовой информации".

Теперь за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов будут наказывать лишением свободы сроком до трех лет.

Те же действия, совершенные при отягчающих обстоятельствах, наказываются лишением свободы от восьми до десяти лет.

К тому же, уголовную ответственность придется нести за нарушение порядка хранения и использования беспилотных летательных аппаратов.

Новый закон вступит в силу через шесть месяцев.

Ранее за нелегальную покупку беспилотников наказывали административными штрафами, составлявшими до 90 долларов.