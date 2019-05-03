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Южный вокзал Ташкента

В мае "Узбекские железные дороги" пустят дополнительные поезда

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Новые рейсы организовали для удобства пассажиров.

ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. В мае "Узбекистон темир йуллари" запустила дополнительные рейсы на трех пассажирских поездах, передает пресс-служба перевозчика.

Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob № 764/763 сообщением Ташкент - Самарканд - Ташкент совершит восемь дополнительных рейсов: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 29 и 30 мая.

Поезду № 008/007 сообщением Ташкент - Шахрисабз - Ташкент добавят один рейс 6 мая.

А поезд № 010/009 сообщением Ташкент - Бухара - Ташкент сделает в текущем месяце четыре новых рейса: 7, 14, 21 и 28 мая.

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Теги:
Узбекистан, Поезд, Узбекистон темир йуллари



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