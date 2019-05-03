В мае "Узбекские железные дороги" пустят дополнительные поезда

Таких жителей республики освободят от уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога.

Предполагается, что закон будет способствовать развитию взаимодействия государства и частного сектора.

Также в 2018 году было оформлено 1,67 миллиона патентов для иностранцев и лиц без гражданства.