В мае "Узбекские железные дороги" пустят дополнительные поезда

ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. В мае "Узбекистон темир йуллари" запустила дополнительные рейсы на трех пассажирских поездах, передает пресс-служба перевозчика.
Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob № 764/763 сообщением Ташкент - Самарканд - Ташкент совершит восемь дополнительных рейсов: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 29 и 30 мая.
Поезду № 008/007 сообщением Ташкент - Шахрисабз - Ташкент добавят один рейс 6 мая.
А поезд № 010/009 сообщением Ташкент - Бухара - Ташкент сделает в текущем месяце четыре новых рейса: 7, 14, 21 и 28 мая.