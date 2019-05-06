Мирзиёев поручил повысить статус лицеев "Темурбеклар мактаби"

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил повысить статус военных академических лицеев "Темурбеклар мактаби".

"Школы "Темурбеклар мактаби" должны вызывать восхищение и молодежи, и родителей. Для этого необходимо повысить статус этих школ, их авторитет, уровень обучения здесь", — заявил глава государства в ходе визита в ферганскую школу.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил школу "Темурбеклар мактаби" в Фергане

Мирзиёев также рассказал о системе, по которой будут развиваться учреждения.

"Так, молодежь в эти учреждения будет отбираться на конкурсной основе, учащиеся должны будут освоить современные информационные технологии и не менее двух иностранных языков, регулярно заниматься физической культурой, стать всесторонне гармонично развитыми личностями и лидерами молодежи. Выпускники школ будут приниматься в вузы без экзаменов", — говорится в публикации.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил школу "Темурбеклар мактаби" в Фергане

Глава государства отметил, что суть и содержание, качество образования в школах должны соответствовать их новому названию, деяниям Темура — великого предка узбекского народа .

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил школу "Темурбеклар мактаби" в Фергане

В школе "Темурбеклар мактаби" в Фергане учатся 437 человек. Педагоги и военнослужащие готовят молодых людей к поступлению в высшие военные училища при Минобороны и другие образовательные учреждения с уклоном в точные науки.