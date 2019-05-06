"Узбекистон темир йуллари" ввела скидки на билеты из Ташкента в Андижан

В день отправления билеты на поезда №60/59, 62/61 "Ташкент – Андижан – Ташкент" будут продаваться по обычной цене. Получить скидку сможет тот, кто купит проездной документ хотя бы за день до поездки.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Билеты на поезда из Ташкента в Андижан и обратно теперь можно купить со скидкой, сообщили в пресс-службе компании "Узбекистон темир йуллари".

Речь идет о поездах №60/59, 62/61 "Ташкент – Андижан – Ташкент".

Если купить билет не менее чем за шесть дней, скидка составит 30%. Если же пассажир решит приобрести проездной документ не позднее чем за день, билет будет стоить на 20% меньше.

В день отправления билеты на вышеуказанные рейсы планируется продавать по обычной цене.

Ранее сообщалось, что с 6 июня раз в неделю начнет курсировать поезд Ташкент — Балыкчи.