"Узбекистон темир йуллари" ввела скидки на билеты из Ташкента в Андижан

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Билеты на поезда из Ташкента в Андижан и обратно теперь можно купить со скидкой, сообщили в пресс-службе компании "Узбекистон темир йуллари".
Если купить билет не менее чем за шесть дней, скидка составит 30%. Если же пассажир решит приобрести проездной документ не позднее чем за день, билет будет стоить на 20% меньше.
В день отправления билеты на вышеуказанные рейсы планируется продавать по обычной цене.
Ранее сообщалось, что с 6 июня раз в неделю начнет курсировать поезд Ташкент — Балыкчи.