Объявлен размер закята в месяц Рамадан

В Управлении мусульман Узбекистана подписано постановление Совета улемов, которым определяются закят, фитр и фидья на 2019 год.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Согласно постановлению, сумма закята, исходя из рыночной цены на золото в 200 тысяч сумов за один грамм, составляет 425 тысяч сумов, что является 1/40 от цены 85 граммов золота в сумме 17 млн сумов.

Об этом сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

Садака-фитр составляет сумму, исходя из цен нижеследующих продуктов:

© AFP 2018 / ARIF ALI "Ночью — тоже без еды". Как мусульмане выживают в Рамадан

- 2 кг пшеницы (6 тыс. сумов);

- 4 кг ячменя (10 тыс. сумов);

- 2 кг изюма – кишмиш (70 тыс. сумов);

- 4 кг хурмы (100 тыс. сумов).

"Желающий человек может дать любую из вышесказанных сумм исходя из своих возможностей", - говорится в сообщении Управления.

Фидья же составляет 15 тысяч сумов, что является суммой цены на однодневный пакет продуктов питания.

Закят — обязательный ежегодный налог в исламском праве, выплачиваемый с различного вида доходов и имущества (движимого и недвижимого) всеми мусульманами в пользу нуждающихся единоверцев. Согласно шариату, его выплата означает, что полученные доходы и нажитое богатство не являются греховными.

Фитр-садака — это дарение нуждающимся своего имущества в праздничный день. Дары можно давать в виде пшеничного зерна, ячменя, фиников и изюма.

Фидья-садака — это вид милостыни, выплачиваемый за дни поста, пропущенные в священный месяц Рамадан. Выплачивать милостыню обязаны все совершеннолетние и здоровые мусульмане, кроме тех, кто находятся в пути или больны.