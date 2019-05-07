Объявлен размер закята в месяц Рамадан

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Согласно постановлению, сумма закята, исходя из рыночной цены на золото в 200 тысяч сумов за один грамм, составляет 425 тысяч сумов, что является 1/40 от цены 85 граммов золота в сумме 17 млн сумов.
Об этом сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.
Садака-фитр составляет сумму, исходя из цен нижеследующих продуктов:
- 2 кг пшеницы (6 тыс. сумов);
- 4 кг ячменя (10 тыс. сумов);
- 2 кг изюма – кишмиш (70 тыс. сумов);
- 4 кг хурмы (100 тыс. сумов).
"Желающий человек может дать любую из вышесказанных сумм исходя из своих возможностей", - говорится в сообщении Управления.
Фидья же составляет 15 тысяч сумов, что является суммой цены на однодневный пакет продуктов питания.
Закят — обязательный ежегодный налог в исламском праве, выплачиваемый с различного вида доходов и имущества (движимого и недвижимого) всеми мусульманами в пользу нуждающихся единоверцев. Согласно шариату, его выплата означает, что полученные доходы и нажитое богатство не являются греховными.
Фитр-садака — это дарение нуждающимся своего имущества в праздничный день. Дары можно давать в виде пшеничного зерна, ячменя, фиников и изюма.
Фидья-садака — это вид милостыни, выплачиваемый за дни поста, пропущенные в священный месяц Рамадан. Выплачивать милостыню обязаны все совершеннолетние и здоровые мусульмане, кроме тех, кто находятся в пути или больны.