Улицы Шота Руставели, Чупан ата и Богибустон, которые пересекаются с комплексом "Братские могилы", с 7:00 до 10:00 будут временно закрыты.

ТАШКЕНТ, 7 мая - Sputnik. В честь Дня памяти и почестей на территории Ташкентского мемориального комплекса "Братские могилы" пройдут торжественные мероприятия, в связи с чем 9 мая будут перекрыты некоторые улицы, сообщает хокимият.

"Улицы Шота Руставели, Чупан ата и Богибустон, которые пересекаются с комплексом "Братские могилы", с 7:00 до 10:00 утра будут временно закрыты. Просим учесть данные обстоятельства при планировании своих маршрутов в этот день", - говорится в сообщении.

Напомним, что ташкентцы 9 мая, в День памяти и почестей, пройдут колонной от комплекса "Братские могилы" до Вечного огня на площади Мустакиллик.

Telegram-канал хокимията В Ташкенте 9 мая перекроют улицы возле "Братских могил"

Колонна будет двигаться исключительно по тротуарам и пешеходным дорожкам. В публикации отмечается: участникам мероприятия следует игнорировать призывы выйти на проезжую часть или перейти дорогу на красный свет, если таковые будут иметь место. Организаторы посоветовали снять провокатора на видео и сообщить о произошедшем сотрудникам правоохранительных органов.

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Построение колонны начнется в 10:00 за левой лестницей в верхней части комплекса.

Организаторы отмечают, что проведение мероприятия поддержал хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев. Также они опираются на постановление президента республики, в котором говорится, что обеспечение широкого празднования Дня памяти и почестей должно стать первоочередной задачей государственных и общественных организаций, делом совести и долгом всех граждан Узбекистана, а также призыв Минздрава к населению о повышении уровня физической активности.