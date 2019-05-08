Депутат кенгаша: никакие перемены не сотрут память о великой Победе

Народный депутат Юнусабадского кенгаша Улугбек Мусаев на одном из мероприятий в честь 74-й годовщины Победы над фашизмом поздравил ветеранов с праздником и поблагодарил их за великий и бессмертный подвиг.

По словам депутата, молодое поколение должно знать и помнить о героях, которые отдали жизнь, спасая мир от фашизма.

"В канун одного из главных праздников нашей страны мы с благодарностью вспоминаем героев, которым мы обязаны мирному чистому небу и этой весне. Никакие перемены в нашей жизни не могут стереть память о подвигах наших солдат на фронтах Великой Отечественной войны. Мы благодарны вам за мудрость и труд, которые помогли выжить стране в тяжелый час. Мы всегда будем рядом с вами и готовы поддерживать вас ловом и делом", — подчеркнул Улугбек Мусаев в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Депутат добавил, что ветераны и герои, которых уже нет в живых, остаются примером для молодого поколения.

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В честь 9 Мая в республике традиционно проходят масштабные праздничные мероприятия: патриотические показательные выступления, концерты, выставки военной техники, акции поддержки ветеранов. В День памяти и почестей состоится церемония возложения цветов в комплексе "Братские могилы", а также у Вечного огня на площади Независимости. В 21:00 девятого мая небо Ташкента озарится праздничным салютом.