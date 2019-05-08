Огромный рахмат: ветераны Узбекистана благодарят Мирзиёева за заботу

Ветераны выразили признательность за то, что в Узбекистане придается важное значение сохранению и увековечению памяти героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. На торжественном приеме в честь Дня Победы, организованном Посольством РФ в Узбекистане, ветераны поблагодарили главу республики Шавката Мирзиёева за заботу об участниках ВОВ, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Огромный-огромный рахмат президенту за то, что он заботится о народе, и особенно о ветеранах. Сколько он подарил машин и квартир, помимо этого нам сейчас дают каждый месяц продукты, а также одежду, зимнюю и летнюю. А какое вознаграждение! Ни разу такого не было - семь с половиной миллионов!", - рассказал один ветеран.

Также ветераны выразили признательность за то, что в Узбекистане придается важное значение сохранению и увековечению памяти героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В частности, активист крымскотатарской диаспоры, воин-интернационалист Мемедла Хусеинов поблагодарил Мирзиёева за сохранение исторической памяти и заботливое отношение к ветеранам, последовательные шаги по укреплению международной интеграции, братских отношений.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Прием ветеранов в честь Дня Победы в посольстве РФ в Узбекистане

"И первый президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич, и нынешний Шавкат Миромонович уберегли ту светлую память. Это та память, которую мы должны помнить и передать подрастающему поколению", - отметил он.

Также ветеран отметил, что приятно смотреть, как памятник семье кузнеца Шаахмеда Шомахмудова вернулся на прежнее место - площадь Дружбы народов.

"Говорят, что сейчас такое не сделают. Нет, сделают. Не нужны нам такие события, но у нас, узбекистанцев, милосердие в крови. Где-то в подсознании мы это сделаем. У нас милосердие", - заключил ветеран.

Напомним, 9 Мая - это священный праздник для всей страны. Узбекистан гордится теми, кто пожертвовал своей жизнью ради родины в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны.