Народная акция: тысячи ташкентцев прошлись в строю "Бессмертного полка"

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. В Узбекистане проходят торжества по случаю 74-й годовщины победы. Утром 9 мая тысячи жителей Ташкента провели импровизированное локальное шествие "Бессмертного полка" по территории Волгоградского кладбища, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.
Организаторы планировали провести более масштабное шествие - от "Братских могил" к Вечному огню, но акцию согласовать вовремя не удалось. Тогда от большого формата решено было отказаться, чтобы не нарушать общественный порядок и не создавать неудобств в городе.
Однако, уже не первый год жители столицы по собственной инициативе приходят утром 9 мая на Волгоградское кладбище не столько с цветами, но и с портретами своих отцов, дедов, прадедов, чтобы почтить память тех героев, которые отдавали жизни ради мира и ясного неба над головой.
В это утро комплекс был почти полностью заполнен людьми - по некоторым данным, пришло порядка пяти тысяч человек. Большинство были с самодельными портретами участников войны или просто с фотографиями фронтовиков.
В колонне среди горожан прошелся и глава Россотрудничества, ветеран боевых действий Виктор Шулика. Он отметил, что такие народные акции проходят сегодня по всему миру и доказывают единство народа, помогают хранить память о тех далеких событиях. Он также поблагодарил Узбекистан за неоценимый вклад в общую победу над фашизмом.
В городских парках 9 мая проходят патриотические мероприятия и концерты, у комплекса Humo Arena организована выставка военной техники, а вечером по традиции ташкентское небо озарится праздничным салютом.