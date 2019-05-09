Народная акция: тысячи ташкентцев прошлись в строю "Бессмертного полка"

На территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялась импровизированная локальная акция "Бессмертный полк". Утром 9 мая на Волгоградское кладбище пришли около пяти тысяч жителей Ташкента, чтобы почтить память предков, отдавших жизнь за Победу.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. В Узбекистане проходят торжества по случаю 74-й годовщины победы. Утром 9 мая тысячи жителей Ташкента провели импровизированное локальное шествие "Бессмертного полка" по территории Волгоградского кладбища, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.

Организаторы планировали провести более масштабное шествие - от "Братских могил" к Вечному огню, но акцию согласовать вовремя не удалось. Тогда от большого формата решено было отказаться, чтобы не нарушать общественный порядок и не создавать неудобств в городе.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Акция "Бессмертный полк" в Ташкенте на территории комплекса "Братские могилы"

Однако, уже не первый год жители столицы по собственной инициативе приходят утром 9 мая на Волгоградское кладбище не столько с цветами, но и с портретами своих отцов, дедов, прадедов, чтобы почтить память тех героев, которые отдавали жизни ради мира и ясного неба над головой.

В это утро комплекс был почти полностью заполнен людьми - по некоторым данным, пришло порядка пяти тысяч человек. Большинство были с самодельными портретами участников войны или просто с фотографиями фронтовиков.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Возложение цветов на "Братских могилах" в Ташкенте в честь 9 мая

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Акция "Бессмертный полк" на территории комплекса "Братские могилы" в Ташкенте

После возложения жители и гости Ташкента сделали три круга вокруг комплекса, пели песни военных лет, кричали "Ура!" и благодарили ветеранов за добытую в тяжелейших боях Победу.

В колонне среди горожан прошелся и глава Россотрудничества, ветеран боевых действий Виктор Шулика. Он отметил, что такие народные акции проходят сегодня по всему миру и доказывают единство народа, помогают хранить память о тех далеких событиях. Он также поблагодарил Узбекистан за неоценимый вклад в общую победу над фашизмом.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Глава Россотрудничества Виктор Шулика в строю "Бессмертного полка" в Ташкенте

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Музыканты на празднике 9 мая в Ташкенте

В честь 74-й годовщины победы торжественные мероприятия проходят по всему Узбекистану. Так, президент страны Шавкат Мирзиёев возложил цветы к Вечному огню, почтив паять павших героев.

В городских парках 9 мая проходят патриотические мероприятия и концерты, у комплекса Humo Arena организована выставка военной техники, а вечером по традиции ташкентское небо озарится праздничным салютом.