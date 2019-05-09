Вечная слава герою: в Ташкенте почтили память генерала Сабира Рахимова

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В столице Узбекистана прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику генералу Собиру Рахимову, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.
В мероприятии приняли участие военнослужащие Ташкентского военного округа, Академии Вооруженных Сил, Военного института информационно-коммуникационных технологий и связи, а также обычные горожане и гости города.
Героя Советского Союза Сабира Рахимова на фронте называли "железным генералом". В частности он прославился в боях за крепость Грауденц. О тех событиях был снят художественный фильм "Генерал Рахимов".