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Возложение цветов к памятнику генерала Собира Рахимова

Вечная слава герою: в Ташкенте почтили память генерала Сабира Рахимова

Министерство обороны Узбекистана
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (177)
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Мероприятия в честь Дня Памяти и Почестей проходят по всему Узбекистану. Помимо возложения цветов к вечному огню и на Волгоградском кладбище, в Ташкенте не забыли и об одном из героев Великой Отечественной войны - Сабире Рахимове.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В столице Узбекистана прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику генералу Собиру Рахимову, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

В мероприятии приняли участие военнослужащие Ташкентского военного округа, Академии Вооруженных Сил, Военного института информационно-коммуникационных технологий и связи, а также обычные горожане и гости города.

Сабир Рахимов: жизнь и подвиги железного генерала
© Sputnik /
Сабир Рахимов: жизнь и подвиги "железного генерала"
Этот монумент ровно год назад был возвращен на свое историческое место - из парка Гафура Гуляма на площадь перед хокимиятом Алмазарского района Ташкента.

Героя Советского Союза Сабира Рахимова на фронте называли "железным генералом". В частности он прославился в боях за крепость Грауденц. О тех событиях был снят художественный фильм "Генерал Рахимов".

Возложение цветов к памятнику генерала Собира Рахимова
Министерство обороны Узбекистана
Возложение цветов к памятнику генерала Собира Рахимова
Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (177)
Теги:
День Памяти и Почестей, Сабир Рахимов, Министерство обороны Узбекистана, Узбекистан



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