Вечная слава герою: в Ташкенте почтили память генерала Сабира Рахимова

Мероприятия в честь Дня Памяти и Почестей проходят по всему Узбекистану. Помимо возложения цветов к вечному огню и на Волгоградском кладбище, в Ташкенте не забыли и об одном из героев Великой Отечественной войны - Сабире Рахимове.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В столице Узбекистана прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику генералу Собиру Рахимову, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

В мероприятии приняли участие военнослужащие Ташкентского военного округа, Академии Вооруженных Сил, Военного института информационно-коммуникационных технологий и связи, а также обычные горожане и гости города.

Этот монумент ровно год назад был возвращен на свое историческое место - из парка Гафура Гуляма на площадь перед хокимиятом Алмазарского района Ташкента.

Героя Советского Союза Сабира Рахимова на фронте называли "железным генералом". В частности он прославился в боях за крепость Грауденц. О тех событиях был снят художественный фильм "Генерал Рахимов".