Узбекистан одобрил ликвидацию стойких органических загрязнителей

Ратификация конвенции потребует от Узбекистана предоставления информации об имеющихся объемах опасных химических веществ; запрещение или ограничение обращения СОЗ, а также их экологически безопасное удаление.

ТАШКЕНТ, 10 мая - Sputnik. Узбекистан ратифицировал конвенцию о ликвидации стойких органических загрязнителей,сообщает Министерство юстиции Узбекистана.

Согласно данным, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях" (СОЗ), которая направлена на сокращение использования и полную ликвидацию данных веществ.

Закон был принят и утвержден парламентом Узбекистана в апреле. А сейчас ратификация конвенции потребует от Узбекистана предоставления информации об имеющихся объемах опасных химических веществ; запрещение или ограничение обращения СОЗ, а также их экологически безопасное удаление.

Напомним, в 2018 году стратегия по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) на 2019-2028 годы, разработанная Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды, предполагала переход от устаревших алгоритмов, используемых в области обращения с ТБО, к современным.

Отмечалось, что нужно создавать условия для привлечения прямых иностранных инвестиций, заемных средств международных финансовых институтов и грантов для реализации проектов в сфере обращения с ТБО, а также оценить риски негативного воздействия полигонов ТБО на окружающую среду для последующей модернизации и оптимизации их числа.