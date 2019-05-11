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Изящная и просторная: в Ташкенте открылась новая мечеть

© Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Строительство мечети Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа было завершено по поручению президента республики Шавката Мирзиёева.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Ташкенте открылась мечеть имени Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа, она расположена рядом с местом паломничества "Сугалли ота". 

По данным пресс-службы президента Узбекистана, комплекс занимает территорию площадью более двух гектаров. Там полностью оборудованы конференц-зал, учебные классы, комната омовений, музей и другие подсобные помещения.

Кроме того, отреставрирован мавзолей "Сугалли ота". Территория очищена от строительных отходов и облагорожена.

© Пресс-служба президента Узбекистана
Мечеть Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа в Ташкенте

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф был председателем, муфтием Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана. Он является автором более 100 книг на религиозно-просветительскую тематику.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что возведенная мечеть достойна называться именем Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа. Глава государства рекомендовал исследовать научное наследие шейха, издавать больше книг на просветительскую и духовно-нравственную тематику.

© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил мечеть имени Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа
Теги:
ислам, Шавкат Мирзиёев, Ташкент, мечеть



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