В Узбекистане ввели штрафы для владельцев аттракционов

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане ввели штрафы за несоблюдение правил эксплуатации аттракционов. Закон, предусматривающий соответствующие поправки в Кодекс об административной ответственности, опубликован на портале Lex.uz.
Для граждан нарушение эксплуатации парковых аттракционов влечет наложение административного штрафа в размере от трех (608,1 тысячи сумов) до пяти (около 1,13 миллиона сумов) МРЗП.
Для должностных лиц — от пяти (около 1,13 миллиона сумов) до десяти (около 2,27 миллиона сумов) МРЗП.