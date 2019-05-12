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В Узбекистане ввели штрафы для владельцев аттракционов

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Теперь санкциям посвящена отдельная статья Кодекса об административной ответственности.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Узбекистане ввели штрафы за несоблюдение правил эксплуатации аттракционов. Закон, предусматривающий соответствующие поправки в Кодекс об административной ответственности, опубликован на портале Lex.uz.

© Sputnik / Евгения Новоженина
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Санкции за нарушение требований законодательства и нормативных документов в области технического регулирования при эксплуатации парковых аттракционов оговорены в отдельной статье кодекса.

Для граждан нарушение эксплуатации парковых аттракционов влечет наложение административного штрафа в размере от трех (608,1 тысячи сумов) до пяти (около 1,13 миллиона сумов) МРЗП.

Для должностных лиц — от пяти (около 1,13 миллиона сумов) до десяти (около 2,27 миллиона сумов) МРЗП.

Теги:
Узбекистан, развлечение, парк, штраф



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