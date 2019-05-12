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У Зарафшана появится город-побратим в США

© Sputnik/Виктор Толочко
Общество
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Губернатор штата Миссисипи Фил Брайант примет участие в бизнес-форуме, который пройдет в Навои.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Города Зарафшан и Клинтон станут побратимами, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана. Соглашение планируется подписать в рамках бизнес-форума, который пройдет 16-17 мая в Навои. В мероприятии примет участие губернатор штата Миссисипи Фил Брайант.

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По данным министерства, на форум приедут около ста представителей американских и канадских компаний.

Члены делегации США собираются провести переговоры с руководством ряда министерств и ведомств, посетить Академию вооруженных сил Узбекистана и осмотреть хлопковый кластер в Пахтакорском районе Джизакской области, созданный при участии выходца из штата Миссисипи Дэна Петтерсона — руководителя компании Silver Leaf International.

Теги:
Узбекистан, США, побратимы, города-побратимы, Зарафшан



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