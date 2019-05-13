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Помочь молодым трудоустроиться: в Узбекистане стартовал спецпроект по занятости

CC0 / Pixabay / rawpixel
Общество
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Новый проект направлен на содействие занятости, особенно среди молодежи (выпускников колледжей и университетов, молодых женщин и т.д.).

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. В Узбекистане прошла церемония запуска совместного проекта Программы развития ООН в Узбекистане и Министерства занятости и трудовых отношений "Содействие занятости молодежи в Узбекистане", который будет осуществляться при финансовой поддержке Трастового фонда "Российская Федерация – ПРООН в целях развития".

Как сообщает пресс-служба проекта, 33% населения Узбекистана составляют дети до 18 лет, 24% - молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Поэтому вопрос создания рабочих мест является важнейшей частью Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития республики на 2017-2021 годы.

Иностранные рабочие во время проверки документов
© Sputnik / Валерий Мельников
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"Целью проекта "Содействие занятости молодежи в Узбекистане" является содействие занятости в Узбекистане, особенно среди молодежи (выпускников колледжей и университетов, молодых женщин и т.д.) посредством оказания помощи правительству Узбекистан в реализации ряда инициатив в области рынка труда", - говорится в документе.

Проект рассчитан на три года, в течение которых будет осуществлен ряд мероприятий по трем основным направлениям:

1. Поддержка и содействие занятости молодежи посредством активной политики на рынке труда, особенно среди выпускников колледжей и университетов, молодых женщин, возвращающихся трудовых мигрантов и уязвимых групп;

2. Продвижение молодежного предпринимательства и бизнес-стартапов;

3. Расширение возможностей Министерства занятости и трудовых отношений для предоставления услуг по содействию занятости молодежи.

Теги:
трудоустройство, Занятость населения, Занятость, Узбекистан



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