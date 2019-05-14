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Станция Пахтакор

В ташкентском метро можно будет расплатиться картой MasterCard

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Все наработки компании MasterCard, которые сегодня существуют в мире, будут предоставлены узбекистанцам, заявил глава НМПЦ.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Национальный межбанковский процессинговый центр заключил соглашение с компанией MasterCard, рассказал Sputnik Узбекистан глава центра Шухрат Курбанов. По его словам, это позволит гражданам Узбекистана расплачиваться картами в общественном транспорте – метро, автобусах.

"Проект включает в себя две программы. Первое – это создание инфраструктуры, чтобы можно было платить. Второе – это внедрение биллинговой системы, которая позволит систематизировать данные о пассажиропотоке, о загруженности транспорта, о трафике и прочее. Это позволит более эффективно управлять общественным транспортом", - рассказал он.

Курбанов также отметил, что Национальный межбанковский процессинговый центр договорился с MasterCard о приеме карт Humo International, выпускаемых в системе продукции Humo, в сети терминалов MasterCard.

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"Это означает, что любой держатель карт Humo International сможет платить не только внутри Узбекистана, но и выезжая за рубеж. Более того, эта договоренность позволяет расплачиваться в интернете", - объяснил он.

Теперь, заверил глава НМПЦ, все наработки, которые существуют у компании MasterCard, будут предоставлены узбекистанцам – держателям карт Humo.

Что касается Ташкентского метрополитена, то уже в ближайшее время (2-3 месяца) там появятся турникеты с системой бесконтактной оплаты. "Уверен, что люди сразу же оценят удобство такой системы оплаты", - сказал он.

Кроме того, возможность бесконтактной оплаты появится у туристов – держателей карт Viza и MasterCard, резюмировал Шухрат Курбанов.

Теги:
пластиковые карты, Узбекистан



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