В Бухаре установили генератор воды из воздуха

Министр также озвучил практические предложения для налаживания производства установок воздушных водяных генераторов малых объемов для генерации чистой питьевой воды из воздуха для каждого жилого дома.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. В Бухаре состоялся запуск установки, которая генерирует воду из воздуха, сообщает Министерство инновационного развития Республики Узбекистан.

Установка атмосферного генератора воды из воздуха Gen-350 включает в себя запатентованный модуль GENiusTM - самый энергетически эффективный в мире модуль атмосферного производства воды.

Аппарат производит около 900 литров чистой свежей воды каждый день. Интегрированный модуль оптимизации энергии GEN-350 постоянно оптимизирует производство воды в соответствии с внешними атмосферными условиями (день / ночь, сезон, географическое положение, высота и т. д.).

Каскад с многобарьерной фильтрацией воздуха обеспечивает высокое качество воды, независимо от качества воздуха, а во встроенном резервуаре и очистных приспособлениях непрерывно циркулирует вода, при этом ее свежесть сохраняется на долгое время.

© Мининновации Генератор воды из воздуха в Бухаре

Стоит отметить, что атмосферный воздух является гигантским резервуаром влаги и даже в засушливых районах содержит, как правило, более 6-10 граммов воды на 1 м3 в воздухе. А в 1 км3 приземного слоя атмосферы в жарких, засушливых и пустынных областях земли содержится до 20 000 тонн водяных паров.

Согласно статистическим данным, практически пятая часть населения мира живет в районах, в которых наблюдается острая нехватка питьевой воды.

Напомним, что в ходе встречи министра инновационного развития с израильской делегацией 12 мая текущего года было установлено, что при удачном запуске оборудования будут обсуждены вопросы установки агрегата в Муйнакском районе Республики Каракалпакстан через два месяца. Министр также озвучил практические предложения для налаживания производства установок воздушных водяных генераторов малых объемов для генерации чистой питьевой воды из воздуха для каждого жилого дома.