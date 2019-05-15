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Военные Китая и Узбекистана

Китайцы перенимают опыт обучения узбекских военных

Министерство обороны Узбекистана
Общество
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Китай и Узбекистан обменялись наработками по вопросам военного образования.

ТАШКЕНТ, 15 мая – Sputnik. Представители Национальной освободительной армии Китая изучили, как проходит учебный процесс в Академии Вооруженных сил Узбекистана. Об этом передает пресс-служба Министерства обороны республики.

Сотрудники Росгвардии во время учений
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Узбекские военные смогут обучаться в ведомственных вузах Росгвардии

Возглавил делегацию КНР начальник главного управления по политической работе Национальной академии обороны Китая генерал-майор Суй Гуйжун.

Китайцы пообщались с преподавателями академии, ознакомились с учебной программой будущих офицеров и боевой подготовкой в воинских частях.

Также во время визита иностранной делегации стороны обсудили реформы в Вооруженных силах Узбекистана.

Осенью прошлого года делегация ВС Узбекистана посетила Национальный университет обороны Китая. Тогда представители стран решили налаживать сотрудничество между военными вузами двух государств.

Теги:
вуз, военные, Узбекистан, Китай



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