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Мужчина пересчитывает доллары США, фото из архива

Уголовное дело за продажу квартиры за доллары – комментарий Генпрокуратуры

© Sputnik / Anton Denisov
Общество
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Генеральная прокуратура официально прокомментировала информацию о задержании владельцев квартиры, которые хотели продать собственность за валюту.

ТАШКЕНТ, 15 мая – Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана не подтвердила информацию об аресте хозяина квартиры, который продал жилье за доллары.

Ранее узбекские СМИ сообщали, что Департамент при Генпрокуратуре совместно с другими правоохранительными органами задержал с поличным узбекистанцев Р.Т. и Н.Л., которые пытались продать двухкомнатную квартиру за 25 тысяч долларов.

Пресс-служба госструктуры официально заявила, что сотрудники Департамента не проводили такое мероприятие и, соответственно, уголовное дело по статьям 177 и 189 УК республики не возбуждали.

Генпрокуратура в своем сообщении подчеркнула, что при публикации оперативных новостей органов прокуратуры журналистам необходимо ссылаться только на официальную информацию, обнародованную пресс-службой.

Теги:
квартира, доллары, Генеральная прокуратура Узбекистана, Узбекистан



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