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Руководители налоговых служб Узбекистана и Южной Кореи подписали меморандум о взаимопонимании

Узбекистан и Южная Корея договорились о сотрудничестве в налоговой сфере

Пресс-служба ГНК Узбекистана
Общество
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Делегация Национальной налоговой службы Республики Корея посетила Ташкент в рамках рабочего визита. Стороны обсудили возможные варианты взаимодействия в сфере подготовки кадров и информационного обеспечения.

ТАШКЕНТ. 17 мая — Sputnik. В столице Узбекистана прошли переговоры между налоговыми службами РУ и Южной Кореи, сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета республики.

На встрече стороны представили презентации налоговых систем и обсудили варианты взаимодействия в этом направлении, учитывая имеющийся у каждой страны опыт и потребности.

Участники переговоров признали, что идеальной и универсальной для всех государств налоговой системы не существует, но есть определенные принципы и механизмы, которые применимы в большинстве стран. Главный принцип любой налоговой структуры - справедливой и рациональное распределение платежей. Глава Национальной налоговой службы Южной Кореи Хан Сун Хи выразил уверенность, что проводимые в Узбекистане реформы в этой сфере помогут существенно оптимизировать и упростить ее.

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По итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между двумя ведомствами. Кроме того, руководство налоговых служб готово делиться опытом в сфере налогового администрирования, образования и повышения квалификации, а также информационных технологий.

В Узбекистане начата масштабная налоговая реформа, в рамках которой оптимизируются отдельные виды платежей, пересмотрены некоторые налоговые ставки и упрощен порядок расчета для юридических и физических лиц.

Теги:
сотрудничество, Государственный налоговый комитет, Южная Корея, Узбекистан



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