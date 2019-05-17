Узбекистан и Южная Корея договорились о сотрудничестве в налоговой сфере

ТАШКЕНТ. 17 мая — Sputnik. В столице Узбекистана прошли переговоры между налоговыми службами РУ и Южной Кореи, сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета республики.
На встрече стороны представили презентации налоговых систем и обсудили варианты взаимодействия в этом направлении, учитывая имеющийся у каждой страны опыт и потребности.
Участники переговоров признали, что идеальной и универсальной для всех государств налоговой системы не существует, но есть определенные принципы и механизмы, которые применимы в большинстве стран. Главный принцип любой налоговой структуры - справедливой и рациональное распределение платежей. Глава Национальной налоговой службы Южной Кореи Хан Сун Хи выразил уверенность, что проводимые в Узбекистане реформы в этой сфере помогут существенно оптимизировать и упростить ее.
В Узбекистане начата масштабная налоговая реформа, в рамках которой оптимизируются отдельные виды платежей, пересмотрены некоторые налоговые ставки и упрощен порядок расчета для юридических и физических лиц.