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Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Андижанскую область посетил старую махаллю в городе Андижане

Антисанитария и ветхие дома: что увидел Мирзиёев в старой махалле в Андижане

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (71)
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Президент Узбекистана пообещал, что для жителей махалли скоро построят новые дома.

ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил построить 70 девятиэтажных домов в старой махалле в центре Андижана.

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Андижанскую область посетил старую махаллю в городе Андижане
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Андижанскую область посетил старую махаллю в городе Андижане

Президент, приехав в махаллю, увидел, что узбекистанцы живут в антисанитарных условиях. Из-за отсутствия инженерных коммуникаций стены их домов разрушаются.

Глава государства поговорил с жителями и отметил, что скоро у них появится новое современное жилье. 

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Андижанскую область посетил старую махаллю в городе Андижане
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Андижанскую область посетил старую махаллю в городе Андижане

Кроме того, Мирзиёев ознакомился с проектом строительства делового центра Andijаn сity. Планируется, что в рамках проекта возведут пятизвездочный отель, конгресс-холл, офисы, оздоровительные и развлекательные заведения, рестораны, семи-, девяти- и двенадцатиэтажные дома на площади в 70 гектаров.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (71)

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Теги:
дом, Андижан, Андижанская область, Узбекистан



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