Антисанитария и ветхие дома: что увидел Мирзиёев в старой махалле в Андижане

Президент Узбекистана пообещал, что для жителей махалли скоро построят новые дома.

ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил построить 70 девятиэтажных домов в старой махалле в центре Андижана.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Андижанскую область посетил старую махаллю в городе Андижане

Президент, приехав в махаллю, увидел, что узбекистанцы живут в антисанитарных условиях. Из-за отсутствия инженерных коммуникаций стены их домов разрушаются.

Глава государства поговорил с жителями и отметил, что скоро у них появится новое современное жилье.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Андижанскую область посетил старую махаллю в городе Андижане

Кроме того, Мирзиёев ознакомился с проектом строительства делового центра Andijаn сity. Планируется, что в рамках проекта возведут пятизвездочный отель, конгресс-холл, офисы, оздоровительные и развлекательные заведения, рестораны, семи-, девяти- и двенадцатиэтажные дома на площади в 70 гектаров.