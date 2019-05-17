Глава МВФ рассказала, как узбекистанке стать председателем Центробанка

ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. Узбекские женщины могут занять пост председателя ЦБ, только для этого от них потребуется уверенность и энергия, заявила сегодня директор-распорядитель МВФ Кристик Лагард студентам на встрече, организованной в Центробанке.
Лагард спросили, каково женщине руководить такой глобальной организацией, и что должны делать узбекистанки, которые хотят стать председателем Центрального банка республики.
Она также добавила, как важна работа для счастья. По ее словам, работа позволяет интегрироваться в организацию, стать частью профессионального сообщества. И в этом смысле, по ее мнению, работа тоже важна для счастья.
Напомним, что Узбекистан по итогам исследования Всемирного банка "Женщины, бизнес и закон — 2019" набрал 70.6 балла среди тех стран, которые достигли гендерного равенства, примерно такое же количество у Гватемалы и Конго.