Глава МВФ рассказала, как узбекистанке стать председателем Центробанка

ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. Узбекские женщины могут занять пост председателя ЦБ, только для этого от них потребуется уверенность и энергия, заявила сегодня директор-распорядитель МВФ Кристик Лагард студентам на встрече, организованной в Центробанке.

Лагард спросили, каково женщине руководить такой глобальной организацией, и что должны делать узбекистанки, которые хотят стать председателем Центрального банка республики.

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"Ничего не происходит без упорной работы, особенно для женщин. Мы должны очень часто больше доказывать, на что мы способны это сделать. То есть упорно и уверенно двигаться вперед, не останавливаться, не быть агрессивным, потому что с другими людьми – и с мужчинами, и с женщинами, надо работать в команде. Но если у вас будет уверенность и энергия, вы ни для кого не будете угрозой. Вы будете силой, положительной силой, и, я думаю, что некоторые присутствующие здесь будут когда-нибудь председателем ЦБ", - цитирует Лагард Sputnik Узбекистан

Она также добавила, как важна работа для счастья. По ее словам, работа позволяет интегрироваться в организацию, стать частью профессионального сообщества. И в этом смысле, по ее мнению, работа тоже важна для счастья.

Напомним, что Узбекистан по итогам исследования Всемирного банка "Женщины, бизнес и закон — 2019" набрал 70.6 балла среди тех стран, которые достигли гендерного равенства, примерно такое же количество у Гватемалы и Конго.