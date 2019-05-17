Что светит узбекским водителям, которых обязали включать фары днем

Редакция Sputnik Узбекистан разбиралась, как включенные фары днем помогают предотвращать ДТП и ударят ли нововведения по кошельку автомобилистов.

ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. С 10 мая узбекские автомобилисты обязаны ездить днем с включенными фарами ближнего света или дневными ходовыми огнями (ДХО). За несоблюдение правил придется заплатить штраф в размере 50% одной МРЗП.

© Sputnik / Владимир Вяткин С сегодняшнего дня узбекские водители включают фары на автомобилях днем

Несмотря на перспективу штрафа, большая часть автовладельцев продолжает ездить в дневное время с выключенными фарами. Мотивация здесь проста – со включенными фарами тратится больше бензина, а сами фары могут оплавиться.

"У нас в стране температура высокая, еще и фары будут включены: проводка в авто будет плавиться, и соответственно произойдет замыкание, при том что у нас 90% авто ездят на метане, теперь представьте что будет!" – с возмущением пишет в соцсетях один из водителей.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал, как влияет ближний свет и ДХО на безопасность дорожного движения.

"Требование днем включать фары или дневные ходовые огни уже является общемировым. Изначально такие правила были введены в странах северной Европы, а затем получили распространение во всем мире. В частности, в России, такое требование действует уже лет десять", - объясняет Моржаретто.

По его словам, все исследования показывают: автомобиль со включенными фарами даже днем видно издалека, а с выключенными фарами он может сливаться с асфальтом.

"Особенно, если учитывать тот факт, что самым популярным цветом личного автомобиля является оттенок серебристо-серого", - подчеркнул аналитик.

© Sputnik / Владимир Трефилов Автоэксперт: включать фары днем нужно даже в солнечном Узбекистане

Кстати, самым популярным цветом окраски ТС автовладельцев южных стран закономерно является белый: такая машина меньше нагревается в процессе езды. В частности, по данным GM Uzbekistan, 64,1% автомобилей производителя окрашены в "бело-дымчатый".

В современных автомобилях включения фар не требуется, поскольку предусмотрены дневные ходовые огни, которые включаются автоматически при запуске двигателя, также указал Игорь Моржаретто.

"При этом ДХО не требует большого количества электроэнергии, поскольку как правило светодидные. Расход энергии минимален. Что касается включенных фар, то расход топлива, конечно, возрастает, но это увеличение незначительно и находится в пределах погрешности", - отметил он.

Другое дело – транспортные средства советского образца, которые формируют существенную часть автомобильного парка Узбекистана.

"Да, там лампочки перегорают, но цена этой лампочки – три копейки. Конечно, это несоизмеримо с эффектом повышения уровня безопасности на дорогах", - обращает внимание собеседник Sputnik Узбекистан.

Если благодаря включенным фарам удастся спасти даже несколько человеческих жизней, это покроет стоимость всех лампочек в Узебекистане, заключил эксперт.