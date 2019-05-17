Школа требует деньги на ремонт: что делать родителям – советы Минюста

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Минюсте Узбекистана объяснили, как следует вести себя родителям в случае, если их просят сдать деньги на ремонт школы.

Такие сборы незаконны, напомнили в министерстве. Но порой родители из-за давления окружающих и страха, что учитель изменит свое отношение к ребенку, все-таки отдают требуемую сумму. Однако на стороне родителей здесь — Конституция (статья 41) и закон "Об образовании". Каждый имеет право на получение общего образования, причем бесплатно.

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Деньги на укрепление материально-технической базы школ направляются из бюджета. Финансированием занимается отдельный фонд — Фонд народного образования, созданный в сентябре прошлого года (постановление президента "О мерах по внедрению новых принципов управления в систему народного образования"). Средства выделяют на основе смет расходов.

В Минюсте также обратили внимание на то, что Министерство народного образования, Министерство финансов, Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента ежегодно до 1 августа должны обеспечивать подготовку материально-технической базы школ, создание необходимых санитарно-бытовых и социальных условий для учащихся. Это предусмотрено постановлением правительства "Об организации общего среднего образования в Республике Узбекистан".

"Исходя из этого, контроль над целевым использованием выделенных средств должен осуществляться не только государственными органами, но и общественностью, в частности бдительными и ответственными родителями", — отмечается в публикации.

Родителям необходимо задавать вопросы о том, на каких основаниях у них требуют деньги, куда были потрачены выделенные из бюджета средства, а при необходимости — обращаться в компетентные органы и "законно бороться с такой бытовой коррупцией и внести свой вклад в окончательное искоренение этой язвы общества".