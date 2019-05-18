Не пережил смерти жены: узбекский поэт - о последних днях Ортика Отажонова

ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. Узбекский поэт Мухаммад Исмаил на своей странице в facebook прокомментировал смерть народного артиста Узбекистана Ортика Отажонова.

Как пишет поэт, кончина артиста стала для него огромным ударом, ведь он своими песнями приносил счастье в миллионы семей.

"Каким бы прославленным, сильным не был человек, он все равно нуждается в щепотке заботы и любви. Даже если с виду он кажется великим и величественным, словно гора, он все равно нуждается в любви родных ему людей", - указывает Исмаил.

Поэт уверен - после смерти супруги Ортика Отажонова - Гульсары - ничто не могло удержать его на Земле.

"Меня зовет Гульсара, - повторял он каждый день. – Я не смогу пережить этот мир без неё. Я с ней ссорился, ругался, но я жил ради нее, чтобы увидеть искры радости в ее глазах. Я весь мир был готов бросить к ее ногам. Она ушла, и этот мир стал тесен для меня. Куда бы не упал мой взор, я вижу её, ее глаза. Она меня зовет. Я не могу оставить ее одну!", - вспоминает слова артиста его друг.

Однажды Ортик Отажонов попросил Исмаила вместе сходить на кладбище с его умершей жене.

"Мы пришли. И вдруг он спросил, а нет ли рядом с ней места и для него. И он растянулся рядом с могилой во весь рост. Сколько мы не умоляли его встать, он безудержно плакал и не слушал нас", - рассказывает он.

И вот сегодня человек с таким великим сердцем, талантливый артист, владелец могучего голоса бросил нас и ушел в мир иной, пишет Исмаил.

"Его песни приносили радость и счастье в миллионы семей. А он, не сказав нам ничего, просто отвернулся и ушел от нас. Прощайте, учитель! Вы были мне также добродушны как отец! Мы вас любим!", - резюмировал он.