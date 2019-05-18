Две новые электрички пустили из Ташкента в Ходжикент

Пригородные поезда будут курсировать каждую субботу и воскресенье.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. С 18 мая "Узбекистон темир йуллари" запустила два новых пригородных скоростных поезда №6427 и №6428 по маршруту Ташкент – Ходжикент – Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как уточняется в сообщении, дополнительные электричке появились для удобств пассажиров, "в целях организации содержательных выходных".

Уехать из шумной узбекской столицы и отдохнуть на природе в районе Ходжикента можно будет каждую субботу и воскресенье. Время отправки со станции "Салар" (метро "А.С.Пушкин") в 06:43 утра. На станцию "Ходжикент" электричка прибывает в 08:01.

Обратно скоростной поезд выдвигается в 18:13 и прибывает в Ташкент на станцию "Салар" в 19:31.

Во время пути поезд не совершает остановок.