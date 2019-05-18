Узбекистан рассматривает вопрос ремонта военной техники в Беларуси

Делегация узбекских военных накануне приняла участие в IX международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. Делегация Минобороны и Госкомоборонпрома Узбекистана во главе с замминистра обороны по вооружению и оснащению полковником Ойбеком Исмаиловым посетила международную выставку Milex-2019 в Беларуси.

Пресс-служба Минобороны Узбекистана Белорусские военнослужащие прилетели в Фергану на Ил-76МД

В ходе переговоров с главой Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Романом Головченко и замминистра обороны республики по вооружению генерал-майором Сергеем Симоненко стороны обсудили ремонт вооружения и военной техники на белорусских предприятиях.

Также во время встречи было решено обучить военнослужащих командного инженерно-технического состава армии Узбекистана в Академии Вооруженных Сил Беларуси.

Еще прошли переговоры с представителями 558-го Авиационного ремонтного завода, ОАО "140-го Ремонтного завода" и ОАО "Агат".