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овая транспортная развязка на подъездной дороге к аэропорту Домодедово.

В Узбекистане депутаты выступили против включенных днем фар

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Народные избранники предлагают правительству и МВД отменить или изменить новые поправки в ПДД.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Spiutnik. Депутаты нижней палаты парламента Расул Кушербаев, Абдурашид Абдукодиров и Жамшид Пирматов написали открытое письмо, где выступили против нового правила - ездить днем на авто с включенными фарами ближнего света или дневными ходовыми огнями.

Фара
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Кушербаев на своей странице в Facebook утверждает, что узбекистанцы недовольны новой поправкой в ПДД. Парламентарии изучили данный вопрос и пришли к выводу, что при принятии новой меры не учитывался климатический фактор. По их мнению, в республике достаточно солнечного света для того, чтобы участники дорожного движения видели друг друга. 

К тому же, депутаты привели пример Европы, где с принятием закона о включенных днем фарах в 2011 году всех автопроизводителей обязали оснащать машины дневными лампами. А те, кто использовал машину старше 2011 года, могли и вовсе не пользоваться ДХО. Однако в Узбекистане власти не учли, что жители передвигаются в основном на старых моделях авто.

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© Sputnik / Владимир Трефилов
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Кроме того, Кушербаев обращает внимание на то, что нововведение не подвергалось широкому общественному обсуждению.

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал в интервью Sputnik Узбекистан, что ближний свет и ДХО помогают сделать дорожное движение более безопасным. К тому же, по его словам, расход топлива при включенных фарах увеличивается лишь незначительно. Он подтвердил, что лампочки в транспортных средствах советского образца, которые формируют существенную часть автомобильного парка Узбекистана, перегорают, но цена этой лампочки – три копейки, ради экономии которых не стоит рисковать человеческими жизнями.

Теги:
автомобили, ПДД, Узбекистан



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