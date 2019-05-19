Мечты узбекского студента: Патох Шодиев рассказал, чему научился в МГИМО

По мнению миллиардера, благодаря президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву сейчас все меняется в лучшую сторону.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Выпускник Международно-правового факультета МГИМО, член Совета директоров Евразийского банка, совладелец ERG (Евразийская группа) и IMR (International Mineral Resources) Патох Шодиев поприветствовал открытие в Ташкенте филиала МГИМО, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам миллиардера, учиться в МГИМО всегда было мечтой узбекской молодежи. На протяжении двадцати последних лет эта мечта не могла осуществиться - прежняя система не поощряла обучение узбекских студентов в России. Шодиев ознаменовал это "тяжелым фактором" и добавил, что благодаря президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву сейчас все меняется в лучшую сторону.

"Открытие филиала поможет сближению узбекской молодежи с величайшей русской культурой. МГИМО это — кузница высокообразованных кадров. Я абсолютно уверен, что возможностью получить хорошее, достойное образование воспользуются очень многие", - отметил бизнесмен.

Шодиев также отметил, что годы учебы в МГИМО лично для него послужили блестящим жизненным уроком.

"Научился жить, научился работать, научился пользоваться знаниями, научился правильно понимать, научился дружить", - сказал он и добавил, что у него очень много планов связанных с Узбекистаном, и даст Бог он их всех осуществит.

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Напомним, что сегодня В Ташкенте проходит Международный форум выпускников МГИМО. Приветственное слово направил Владимир Путин. Президент РФ отметил, что почти за 75 лет существования вуза институт обрел мировую известность и взрастил плеяду талантливых дипломатов, ученых, журналистов.