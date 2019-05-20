Выпускники МИФИ в Ташкенте будут развивать атомную отрасль Узбекистана

Уже в сентябре филиал НИЯУ МИФИ примет первых студентов. Кто и чему будет их учить? Где будут работать выпускники вуза? Об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор филиала НИЯУ МИФИ в городе Ташкенте Юрий Маслов.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. В 2018 году Госкорпорация "Росатом" и Республика Узбекистан заключили соглашение о строительстве АЭС на территории республики. Вслед за этим президент Узбекистана подписал постановление об открытии в Ташкенте филиала НИЯУ МИФИ для подготовки научно-технических кадров для атомной станции, а также для других высокотехнологичных отраслей промышленности и фундаментальных исследований.

Мы спросили директора филиала НИЯУ МИФИ в городе Ташкенте Юрия Маслова, по каким направлениям подготовки будет проходить обучение студентов.

- В первую очередь, филиал будет готовить бакалавров по четырем направлениям. Это ядерная энергетика, ядерные физика и технологии, электроэнергетика и теплоэнергетика (применительно к атомным станциям).

Общий набор составит 100 человек, соответственно, по 25 человек на каждое из четырех направлений подготовки.

В 2019 году мы проведем набор только в бакалавриат, а будущих магистров отправим на обучение в НИЯУ МИФИ в Москву. Но через несколько лет, после первого выпуска бакалавров в филиале, мы откроем магистерские программы и в Ташкенте.

- Кто будет преподавать в филиале?

Пресс-служба МИФИ Проект филиала НИЯУ МИФИ в Ташкенте

- И российские, и узбекские специалисты. Преподаватели профильных кафедр будут приезжать в филиал из Москвы. Преподавателей общеобразовательных кафедр мы отбираем среди местных, узбекских педагогов. Мы разработали требования к профессорско-преподавательскому составу филиала, провели анкетирование и собеседование с кандидатами. Отобрали группу преподавателей, которые в ближайшее время будут проходить повышение квалификации в Ташкенте, а затем в Москве.

Сейчас мы ведем набор на первый курс, а через год нам понадобятся преподаватели для новых предметов. Поэтому переподготовкой кадров – как в Ташкенте, так и в Москве – в ближайшие три года мы будем заниматься постоянно.

Образовательные программы для филиала разработаны с участием госкорпорации "Узатом" как основного работодателя наших будущих выпускников. Подбор преподавателей и повышение их квалификации происходят с участием "Росатома" и "Узатома".

- На каком языке будет проходить обучение?

- Строительство атомной станции и ведение технической документации запланированы на русском языке. Соответственно, студенты в филиале будут учиться на русском.

Фото: пресс-служба агентства "Узатом" МИФИ в Ташкенте возглавил преподаватель из Инха

С октября прошлого года у нас работают подготовительные курсы на базе Национального университета Узбекистана, там готовятся 108 человек, они изучают русский язык, математику и физику. Среди слушателей курсов мы провели два выездных тестирования, а также олимпиады НИЯУ МИФИ – все они проходили на русском языке.

Видно, что абитуриенты вполне готовы к восприятию русскоязычного материала, они демонстрируют хорошие результаты. Несколько участников из Ташкента стали призерами международных олимпиад НИЯУ МИФИ.

Помимо этого усовершенствование знания русского языка также предусмотрено в учебных планах всех образовательных программ филиала.

- Будете ли вы принимать граждан России, проживающих в Узбекистане?

МИФИ/ IVAN GOLOVKOV Глава Агентства по развитию атомной энергетики Узбекистана («Узатом») Журабек Мирзамахмудов и студенты НИЯУ МИФИ

- Правила приема, положение о приемной комиссии и приемной кампании на днях будут утверждены, там будет ответ и на этот вопрос. Пока, к сожалению, я не готов на него ответить.

Что касается граждан Узбекистана, тут уже все понятно, их будут принимать на грантовой основе. Они подпишут контракт, согласно которому они не будут платить за обучение, но после окончания университета будут обязаны отработать определенное время в профильных организациях "Узатома". Это стандартное грантовое целевое обучение, которое существует в Республике Узбекистан.

- Будет ли уровень оснащения лабораторий в Ташкенте соответствовать уровню университета в Москве?

- Уровень оснащения будет наилучшим. Он будет не только соответствовать уровню НИЯУ МИФИ, но в чем-то даже его превосходить, поскольку мы закупаем самое современное оборудование.

- Когда начинается приемная кампания?

- Приемная кампания стартует в начале июня. В ближайшее время будут названы сроки подачи документов и сроки объявления результатов и подготовки приказов о зачислении.

(Согласно новым правилам, абитуриенты имеют право подавать документы сразу в три вуза. Сроки вступительных экзаменов с этого года перенесены – на июль-август). В узбекской версии этот фрагмент мы убрали.

- Это поможет вам отобрать наиболее сильных абитуриентов?

Пресс-служба МИФИ/IVAN GOLOVKOV Встреча главы Агентства по развитию атомной энергетики Узбекистана («Узатом») Журабек Мирзамахмудов со студентами НИЯУ МИФИ из Узбекистана.

- Да, мы работаем именно на то, чтобы у нас был отбор, а не просто набор. Именно для этого мы проводим различные олимпиады среди школьников.

- Какими будут вступительные экзамены?

- На каждую из четырех специальностей надо будет сдать экзамены по русскому языку, математике и физике.

Аннотации всех программ известны. В ближайшее время будет подготовлена программа вступительных испытаний. В мае – июне в Ташкенте, Самарканде и, возможно, в других городах пройдут консультации и выездные лекции с рассказом о НИЯУ МИФИ, о правилах приема, о том, как готовиться к экзаменам, чтобы привлечь в филиал лучших абитуриентов. Также перед самими экзаменами запланированы консультации непосредственно по предметам.

- Как будет далее развиваться филиал?

- В ближайшее время будет происходить оснащение общеобразовательных, затем специализированных кафедр. Кроме того, мы будем тесно сотрудничать с Институтом ядерной физики, чтобы студенты выпускных курсов проходили в нем практику. Запланирована практика студентов на предприятиях "Узатома", в том числе, на атомной станции, ближе к вводу в эксплуатацию.

Через несколько лет, после появления первых выпускников бакалавриата, возможно, будут открыты программы магистратуры. Ее выпускников мы будем рекомендовать для поступления в аспирантуру НИЯУ МИФИ, с целью подготовки научно-педагогических кадров для филиала.

- Кем и где будут работать выпускники филиала НИЯУ МИФИ в Ташкенте?

- Большинство выпускников будут работать на атомной станции и других предприятиях "Узатома". Часть выпускников направления "ядерная физика и технологии" будет работать в Институте ядерной физики и заниматься прикладными и фундаментальными исследованиями.

- Что лично для вас значит руководство новым подразделением?

- Я окончил НИЯУ МИФИ по специальности «ядерные реакторы и энергетические установки», защитил кандидатскую диссертацию. Для меня руководство филиалом - это очень ответственная работа, потому что сегодня с нуля создается не только вуз, но и целая атомная отрасль в республике. Очень важно обеспечить подготовку квалифицированных кадров, чтобы такой сложный объект, как атомная станция, приносил исключительно пользу и был безопасен в эксплуатации.

Нашим будущим абитуриентам я бы советовал не бояться новых неизведанных путей. В то же время нужно быть предельно ответственными и готовыми к новым свершениям. Им предстоит потратить много сил и времени, чтобы получить новые знания и использовать их в дальнейшем на благо своей страны.