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Центр по обучению афганцев в Термезе получил 10 тысяч евро от МИД Словакии

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Образовательный центр по обучению афганских граждан в Термезском районе был создан в ноябре 2017 года. В январе 2018 года центр принял первых 110 афганских студентов. 

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак передал чек на 10 тысяч евро для образовательного центра по обучению граждан Афганистана в Сурхандарьинской области Узбекистана, сообщает узбекистанский МИД.

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По данным министерства, 20 мая министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с Лайчаком, который также занимает пост действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В воскресенье Лайчак принял участие в V международном форуме выпускников МГИМО, состоявшемся в Ташкенте.

"После переговоров состоялась церемония вручения Мирославом Лайчаком чека в размере 10 тысяч евро – добровольного взноса в поддержку деятельности образовательного центра в Термезе по обучению афганских граждан при министерстве высшего и среднего специального образования республики Узбекистан", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В ходе встречи обсуждались состояние и перспективы взаимодействия Узбекистана с ОБСЕ, вопросы региональной безопасности, включая ситуацию в Афганистане. Министры также выступили за углубление сотрудничества в формате "Узбекистан – Евросоюз", диалога "Вышеградская группа + Центральная Азия", а также в рамках других международных организаций.

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Теги:
Сурхандарьинская область, Словакия, Термез, Узбекистан



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