Новая зона прогулок в Ташкенте: огни и зелень - видео

Пространство планируется сделать из центральной части улицы между двумя автодорогами, где сейчас располагается зеленая зона в запущенном состоянии.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. В Ташкенте появится еще одна прогулочная зона в Учтепинском районе столицы, на улице Лутфий, сообщает "Новости Узбекистана".

Пространство для семейного отдыха планируется сделать из центральной части улицы между двумя автодорогами, где сейчас располагается зеленая зона в запущенном состоянии.

По словам издания, хокимият Ташкента уже разработал план проекта и намерен приступить к его воплощению в ближайшие дни.

Согласно информации, в прогулочной зоне предусмотрены скамейки, детская игровая площадка, освещение для вечерних прогулок и фигурные подсветки.

Напомним, в Ташкенте к 75-летию Великой Победы над фашизмом будет построен парк Победы. В парке также будет возведен Музей славы, в формировании которого будут предусмотрены рекомендации ветеранов, ученых-историков, творческой интеллигенции и широкой общественности.