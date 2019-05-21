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Новая зона прогулок в Ташкенте: огни и зелень - видео

Фото: Рамиз Бахтияров
Общество
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Пространство планируется сделать из центральной части улицы между двумя автодорогами, где сейчас располагается зеленая зона в запущенном состоянии.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. В Ташкенте появится еще одна прогулочная зона в Учтепинском районе столицы, на улице Лутфий, сообщает "Новости Узбекистана".

Пространство для семейного отдыха планируется сделать из центральной части улицы между двумя автодорогами, где сейчас располагается зеленая зона в запущенном состоянии.

По словам издания, хокимият Ташкента уже разработал план проекта и намерен приступить к его воплощению в ближайшие дни.

Согласно информации, в прогулочной зоне предусмотрены скамейки, детская игровая площадка, освещение для вечерних прогулок и фигурные подсветки.

Напомним, в Ташкенте к 75-летию Великой Победы над фашизмом будет построен парк Победы. В парке также будет возведен Музей славы, в формировании которого будут предусмотрены рекомендации ветеранов, ученых-историков, творческой интеллигенции и широкой общественности.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, город, парк, Ташкент, Ташкент, Хокимият Ташкента, хокимият



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