У министра народного образования Узбекистана – новый заместитель

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Узбекистане назначен новый заместитель министра народного образования. Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

Пост занял Темуржон Комилов. Он будет отвечать за финансово-экономические вопросы в сфере народного образования. На этой должности Комилов сменил Атабека Назирова, тот с января работает директором Агентства по развитию рынка капитала.

По данным пресс-службы Министерства народного образования, Комилов — выпускник Университета мировой экономики и дипломатии, окончил вуз в 2004 году. С 2005 по 2017 год работал в сфере финансирования органов государственной власти, затем — в Счетной палате Узбекистана. В прошлом году занимал должность главного инспектора по контролю формирования и исполнения расходной части бюджетов бюджетной системы.