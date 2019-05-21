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Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

У министра народного образования Узбекистана – новый заместитель

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (311)
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Предшественник нового замминистра с января работает директором Агентства по развитию рынка капитала.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Узбекистане назначен новый заместитель министра народного образования. Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

Пост занял Темуржон Комилов. Он будет отвечать за финансово-экономические вопросы в сфере народного образования. На этой должности Комилов сменил Атабека Назирова, тот с января работает директором Агентства по развитию рынка капитала.

По данным пресс-службы Министерства народного образования, Комилов — выпускник Университета мировой экономики и дипломатии, окончил вуз в 2004 году. С 2005 по 2017 год работал в сфере финансирования органов государственной власти, затем — в Счетной палате Узбекистана. В прошлом году занимал должность главного инспектора по контролю формирования и исполнения расходной части бюджетов бюджетной системы.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (311)
Теги:
Узбекистан, кадровые перестановки, Министерство народного образования Узбекистана



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