МВД Узбекистана нашло управу на бомбил — граждан призывают не молчать

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. ГУВД Узбекистана призвало граждан заявлять о таксистах без лицензии, работающих на территории аэропорта, сообщает пресс-служба ведомства.
Некоторое время назад в социальных сетях и местных СМИ прошла череда жалоб на частных таксистов, которые назойливо предлагали свои услуги в Международном аэропорту имени Каримова. Помимо навязчивости людей возмущала неоправданно высокая цена за перевозку.
Приняв недовольство граждан во внимание, ГУВД и Узбекское агентство автомобильного транспорта развернули активную борьбу с "бомбилами". Начиная с апреля, в аэропорту Ташкента выявлено 43 таксиста-нелегала, к которым были применены соответствующие административные меры.
В ГУВД заявляют, что от нелегальных таксистов пока не удалось полностью избавиться. Сегодня они избрали другую тактику: хитрые предприниматели паркуются подальше от стоянки аэропорта, а к выходу из здания ставят своих людей, которые зазывают клиентов.
Правоохранительное ведомство призвало всех, кто столкнется с подобной ситуацией, сообщать о нелегалах и их помощниках по телефонам 102 или 71-232-30-40 и 71-232-40-50.
"Фотографируйте таксистов без лицензии и тех, кто помогает им найти клиентов, уверяем вас: меры будут приняты", – заверили в ГУВД.
Бороться с нелегальными перевозками планируют и другими методами. Так, в марте Шавкат Мирзиёев принял постановление, согласно которому с 1 июля 2019 года физическим лицам предоставят право оказывать услуги такси.
В документе отмечается, что эта мера необходима для выведения из теневого сектора экономики лиц, которые занимаются частными перевозками без лицензии. При этом отменяется требование о нотариальном заверении договоров аренды легковых автомобилей, предназначенных для использования в качестве линейных такси.