МВД Узбекистана нашло управу на бомбил — граждан призывают не молчать

После многочисленных жалоб в столичном аэропорту началась борьба с нелегальными таксистами. Sputnik Узбекистан расскажет, что вам нужно знать о "бомбилах" и как с ними бороться.

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. ГУВД Узбекистана призвало граждан заявлять о таксистах без лицензии, работающих на территории аэропорта, сообщает пресс-служба ведомства.

Некоторое время назад в социальных сетях и местных СМИ прошла череда жалоб на частных таксистов, которые назойливо предлагали свои услуги в Международном аэропорту имени Каримова. Помимо навязчивости людей возмущала неоправданно высокая цена за перевозку.

© Sputnik / Евгений Одиноков Когда инспектор ДПС в Узбекистане может остановить водителя - подробности

Однако деньги тут не главное из-за чего стоит беспокоиться. Такие поездки могут быть просто-напросто небезопасными − водители не проходят плановые медицинские осмотры и не проверяют автомобили. Таким образом, у вас нет никакой гарантии, что шофер окажется трезв и что вы не попадете в ДТП. Да и о вашем нахождении в машине незнакомого человека никто не знает.

Приняв недовольство граждан во внимание, ГУВД и Узбекское агентство автомобильного транспорта развернули активную борьбу с "бомбилами". Начиная с апреля, в аэропорту Ташкента выявлено 43 таксиста-нелегала, к которым были применены соответствующие административные меры.

В ГУВД заявляют, что от нелегальных таксистов пока не удалось полностью избавиться. Сегодня они избрали другую тактику: хитрые предприниматели паркуются подальше от стоянки аэропорта, а к выходу из здания ставят своих людей, которые зазывают клиентов.

Правоохранительное ведомство призвало всех, кто столкнется с подобной ситуацией, сообщать о нелегалах и их помощниках по телефонам 102 или 71-232-30-40 и 71-232-40-50.

"Фотографируйте таксистов без лицензии и тех, кто помогает им найти клиентов, уверяем вас: меры будут приняты", – заверили в ГУВД.

Бороться с нелегальными перевозками планируют и другими методами. Так, в марте Шавкат Мирзиёев принял постановление, согласно которому с 1 июля 2019 года физическим лицам предоставят право оказывать услуги такси.

В документе отмечается, что эта мера необходима для выведения из теневого сектора экономики лиц, которые занимаются частными перевозками без лицензии. При этом отменяется требование о нотариальном заверении договоров аренды легковых автомобилей, предназначенных для использования в качестве линейных такси.