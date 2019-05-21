На узбеко-кыргызской границе на 65% стало меньше нарушений

Пограничные ведомства двух стран обсудили итоги прошлого года и планы на 2019 год.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sptunik. Число нарушений на узбеко-кыргызской границе по результатам 2018 года уменьшилось в 1,65 раза по сравнению с 2017 годом в связи с активным сотрудничеством пограничных ведомств двух стран, передает пресс-служба Погранвойск Службы государственной безопасности Узбекистана.

По данным пресс-службы, 21 мая в узбекском Намангане прошло заседание Военной коллегии пограничных ведомств Узбекистана и Кыргызстана. На встрече стороны обсудили главные угрозы пограничной безопасности, подвели итоги деятельности по охране общей госграницы за 2018 год, определили основные векторы взаимодействия на 2019 год.

"Благодаря совместным усилиям количество нарушений на узбекско-кыргызской границе в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократилось на 65%", - говорится в сообщении по итогам заседания.

По данным ведомства, в целях оперативного решения возникающих на границе вопросов, в 2018 году количество проведенных встреч пограничных представительских аппаратов сторон увеличилось на 19,5% по сравнению с 2017 годом, количество проведенных совместных патрулирований - на 21%.