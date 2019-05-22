12:48 22 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск
Ультразвуковое исследование беременной женщины

В Ташкенте открылся учебный центр для врачей

© Sputnik / Сергей Красноухов
Общество
Получить короткую ссылку
68 0 0

В новом центре будут готовить будущих акушеров и гинекологов.

ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik. В Ташкенте открылся учебно-симуляционный центр для врачей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Узбекистана. 

Центр заработал на базе Ташкентского института усовершенствования врачей. В нем узбекские и иностранные эксперты будут готовить слушателей по направлениям акушерства, гинекологии, кардиологии и общей визуализации.

Корпорация GM Healthcare оснастила центр современным оборудованием, среди них: ультразвуковой аппарат Voluson P6 и интерактивный анатомический атлас.

Ранее эта компания уже поставила ультразвуковые диагностические сканеры в 200 многопрофильных поликлиник в Узбекистане.

По теме

Тем, кто не хочет, и тем, кто не может рожать: Баситханова о новом законе
Чтобы на чужбине не рожать: замглавы Минздрава об аборте и детях из пробирки
Акушер-гинеколог в Ташкентской области продала "умершего" младенца
Теги:
здоровье, врач, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Первый турнир по скоростному восхождению Skyrunning в Ташкентской области
Покорители вершин: как прошел турнир по скайраннингу в Ташкентской области
Дело в трубе
Круглосуточно и без выходных: как строят "Северный поток – 2" – видео
Портрет иностранного студента: зачем приезжают учиться в Россию
Зачем иностранные студенты едут учиться в Россию

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054