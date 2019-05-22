В Ташкенте открылся учебный центр для врачей

В новом центре будут готовить будущих акушеров и гинекологов.

ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik. В Ташкенте открылся учебно-симуляционный центр для врачей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Узбекистана.

Центр заработал на базе Ташкентского института усовершенствования врачей. В нем узбекские и иностранные эксперты будут готовить слушателей по направлениям акушерства, гинекологии, кардиологии и общей визуализации.

Корпорация GM Healthcare оснастила центр современным оборудованием, среди них: ультразвуковой аппарат Voluson P6 и интерактивный анатомический атлас.

Ранее эта компания уже поставила ультразвуковые диагностические сканеры в 200 многопрофильных поликлиник в Узбекистане.