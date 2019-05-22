В Узбекистане упростили анкету для получения загранпаспорта

Анкету-заявку для получения загранпаспорта сократили до одной страницы, ранее узбекистанцам приходилось заполнять четыре листа.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Минюст и МВД Узбекистана разработали новую анкету для оформления биометрического загранпаспорта для взрослых и детей. Об этом сообщается в Telegram-канале "Правовой информации".

Для получения загранпаспорта необходимо заполнить заявку-анкету на одном листе. Новая анкета содержит 11 пунктов, ранее их было 16.

Из формы предыдущей анкеты исключили многие сведения, например: о близких родственниках заявителя, о цели выезда за границу.

Также в новом заявлении не надо указывать, возбуждены ли в отношении вас уголовные дела.

Еще теперь гражданам не потребуется выписка из трудовой книжки.

К тому же, анкету не надо заверять в органах самоуправления граждан.