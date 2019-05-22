В Узбекистане упростили анкету для получения загранпаспорта

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Минюст и МВД Узбекистана разработали новую анкету для оформления биометрического загранпаспорта для взрослых и детей. Об этом сообщается в Telegram-канале "Правовой информации".
Для получения загранпаспорта необходимо заполнить заявку-анкету на одном листе. Новая анкета содержит 11 пунктов, ранее их было 16.
Из формы предыдущей анкеты исключили многие сведения, например: о близких родственниках заявителя, о цели выезда за границу.
Также в новом заявлении не надо указывать, возбуждены ли в отношении вас уголовные дела.
Еще теперь гражданам не потребуется выписка из трудовой книжки.
К тому же, анкету не надо заверять в органах самоуправления граждан.