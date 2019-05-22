17:19 22 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск
Первые загранпаспорта вручены своим владельцам

В Узбекистане упростили анкету для получения загранпаспорта

© ГУВД г. Ташкента.
Общество
Получить короткую ссылку
56170

Анкету-заявку для получения загранпаспорта сократили до одной страницы, ранее узбекистанцам приходилось заполнять четыре листа.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Минюст и МВД Узбекистана разработали новую анкету для оформления биометрического загранпаспорта для взрослых и детей. Об этом сообщается в Telegram-канале "Правовой информации".

Как получить загранпаспорт в Узбекистане

Для получения загранпаспорта необходимо заполнить заявку-анкету на одном листе. Новая анкета содержит 11 пунктов, ранее их было 16. 

Из формы предыдущей анкеты исключили многие сведения, например: о близких родственниках заявителя, о цели выезда за границу.

Также в новом заявлении не надо указывать, возбуждены ли в отношении вас уголовные дела.

Еще теперь гражданам не потребуется выписка из трудовой книжки.

К тому же, анкету не надо заверять в органах самоуправления граждан.

 

Теги:
Министерство внутренних дел Узбекистана, Министерство юстиции Узбекистана, выдача загранпаспортов, загранпаспорт, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Черно-белые Канны - фотогалерея
Как девочка и бульдог росли вместе с рождения - трогательное видео
Как девочка и бульдог росли вместе с рождения - трогательное видео
Портрет иностранного студента: зачем приезжают учиться в Россию
Зачем иностранные студенты едут учиться в Россию

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054