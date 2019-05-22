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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев

Тюрденев: решается вопрос нехватки учителей русского языка в Узбекистане

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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По словам посла РФ в Узбекистане Владимира Тюрденева, сейчас спрос на педагогов-русистов в узбекских школах огромен.

ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik. В Ташкенте состоялась юбилейная международная научно-практическая конференция XV "Виноградовские чтения", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Как отметил в своем выступлении посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев, сейчас в Узбекистане работают свыше тысячи школ с изучением русского языка. По его словам, спрос на изучение русского языка огромен.

"Если вы приедете в Ташкент, то увидите, что в узбекской столице большинство людей говорят на русском, причем на очень хорошем русском. Но это не значит, что все вопросы решены, все-таки за прошедшие годы значительно сократились число преподавателей по естественным причинам. Обе стороны работают над тем, как улучшить преподавание русского языка в стране", - сказал дипломат, добавив, что он лично занимается этим вопросом.

Тюрденев подчеркнул, что еще со времен Советского Союза узбекские русисты славились высочайшим уровнем знаний.

Теги:
Ташкент, Владимир Тюрденев, Узбекистан, Россия



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