Интернет продвинется в узбекскую глубинку – новое постановление президента

Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по ускорению развития телекоммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах Республики Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Узбекистане операторам и провайдерам, создающим телекоммуникации в отдаленных и сельских населенных пунктах, предложили десятилетние контракты с бюджетными организациями, а также льготы и содействие при монтаже оборудования. Соответствующее постановление президента республики опубликовала УзА.

В документе отмечается, что на сегодняшний день в стране медленно развивается телекоммуникационная инфраструктура. Проблемные зоны — отдаленные и сельские населенные пункты, туристические места и места, предназначенные для отдыха населения. Кроме того, постановление нацелено на развитие телекоммуникационной инфраструктуры вдоль магистральных автомобильных и железных дорог, а также сетей беспроводного широкополосного доступа к интернету.

Операторам и провайдерам телекоммуникаций гарантируется, что бюджетные организации и государственные унитарные предприятия будут пользоваться их услугами в течение десяти лет, а "Узбектелеком" уже с 1 августа этого года — предоставлять услуги доступа к интернету по единым тарифным ставкам, вне зависимости от места подключения.

Также в постановлении говорится, что вне зависимости от мощности сигнала эксплуатационный сбор и оплата за использование радиочастотного спектра для беспроводной передачи данных по технологии Wi-Fi в полосах радиочастот 2400–2483,5 МГц и 5000–5999 МГц — не взимаются.

© Sputnik / Наталья Селиверстова В Узбекистане появилась платная услуга по доступу к YouTube и Facebook

За пользование недвижимостью государственной собственности для установки объектов телекоммуникаций документом предписано применять минимальные минимальные ставки арендной платы, без применения повышающих коэффициентов.

Минстрой Узбекистана, Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента, а также другие заинтересованные министерства и ведомства обязаны оказывать содействие в прокладке линий телекоммуникаций и установке оборудования.

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено ежеквартально публиковать на Портале открытых данных информацию о том, как в стране расширяется зона покрытия сети интернет.