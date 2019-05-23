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Лечебная вода

"Лечебная" вода из Намангана опасна для человека

Sputnik
Общество
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Судя по лабораторным исследованиям, "лечебная" вода абсолютно не отвечает соответствующим требованиям и может навредить человеку.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. На днях в Сети появилась информация о том, что в Чутском районе Наманганской области обнаружена вода, которая "лечит от любых болезней". Однако это оказалось совсем не так - эту воду человек нельзя даже пить, сообщает об исследовании УзА.

В СМИ писали, что некие корреспонденты посетили это чудо-место и хозяина фермерства "Чуст ижара", что он потратил 500 миллионов сумов, чтобы построить артезианский колодец.

Лечебная вода из Узбекистана опасна для человека
УзА
"Лечебная" вода из Узбекистана опасна для человека

По его словам, именно после того, как его семья выпила воду из колодца - они вылечились от всех болезней, которыми страдали в последнее время.

Сразу после этого репортажа, к фермеру съехались со всех городов и сел, чтобы попробовать эту воду. К слову, многие из них положительно отзывались о ее качестве.

По словам издания, сотрудники центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Наманганской области уже проверили воду в лабораторных условиях.

Лечебная вода из Узбекистана опасна для человека
УзА
"Лечебная" вода из Узбекистана опасна для человека

"Не надо спешить с выводами. Может быть, вода действительно лечит какие-то болезни, но она также может навредить здоровью. Это зависит от человека. После соответствующих проверок и анализов выяснилось, что вода непригодна для употребления", - рассказал изданию заместитель руководителя центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Наманганской области А.Чулпонкулов.

По его словам, требуется глубоко и детальное изучение данного вопроса, но пока делать выводы рано.

Теги:
скандал, лечение, Наманганская область, Наманган, Узбекистан, Узбекистан, вода



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