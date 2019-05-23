"Лечебная" вода из Намангана опасна для человека

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. На днях в Сети появилась информация о том, что в Чутском районе Наманганской области обнаружена вода, которая "лечит от любых болезней". Однако это оказалось совсем не так - эту воду человек нельзя даже пить, сообщает об исследовании УзА.
В СМИ писали, что некие корреспонденты посетили это чудо-место и хозяина фермерства "Чуст ижара", что он потратил 500 миллионов сумов, чтобы построить артезианский колодец.
По его словам, именно после того, как его семья выпила воду из колодца - они вылечились от всех болезней, которыми страдали в последнее время.
Сразу после этого репортажа, к фермеру съехались со всех городов и сел, чтобы попробовать эту воду. К слову, многие из них положительно отзывались о ее качестве.
По словам издания, сотрудники центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Наманганской области уже проверили воду в лабораторных условиях.
"Не надо спешить с выводами. Может быть, вода действительно лечит какие-то болезни, но она также может навредить здоровью. Это зависит от человека. После соответствующих проверок и анализов выяснилось, что вода непригодна для употребления", - рассказал изданию заместитель руководителя центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Наманганской области А.Чулпонкулов.
По его словам, требуется глубоко и детальное изучение данного вопроса, но пока делать выводы рано.