Минздравы стран СНГ объединит новая структура

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik, Алексей Стефанов. Комиссия по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ обсудила создание базовой организации общественного здравоохранения государств-участников СНГ. Такая структура вскоре появится на базе Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения" (Россия).

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"В мире существует тенденция к сближению систем здравоохранения. Рыночно ориентированные страны проводят политику большей социальной защищенности. Допустим, Соединенные Штаты, где развито частное здравоохранение, увеличивают объемы бесплатной помощи. И наоборот, страны бывшего Советского Союза, Великобритания, которые были ориентированы на оказание бесплатной помощи, внедряют рыночный механизм через систему страхования. В этих условиях невозможно изолированно заниматься вопросами, связанными с организацией здравоохранения", - пояснил корреспонденту Sputnik Узбекистан суть нововведения заместитель директора по экономическим вопросам "Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения" Фарит Кадыров.

Sergey Mamontov Фарит Кадыров

Он отметил, что многие проблемы в организации здравоохранения - быстро меняющиеся технологии, изменение демографической ситуации, миграция, - требуют комплексного подхода в изучении статистических, демографических, организационных данных.

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"У нашего института есть обширная информационная база еще со времен СССР. Ее было бы интересно использовать не только в Российской Федерации, но и в других странах СНГ. Особенно, если учесть, что мы прошли интересный путь от централизованной системы к децентрализации, поняли, что так невозможно полноценно содержать здравоохранение, и отчасти вернулись к советской системе финансирования здравоохранения. Все средства на обязательное медицинское страхование аккумулируются в федеральном центре, а потом по определенным нормативам распределяются по территории страны", - пояснил Фарит Кадыров.

"Сейчас очень важна цифровизация экономики в целом и здравоохранения в частности. Учитывая, что наш институт является ключевым в Российской Федерации в информатизации здравоохранения, наш опыт, ошибки и проблемы, с которыми мы сталкивались, тоже были бы интересны странам СНГ", - заключил Кадыров.

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В работе над проектом положения о базовой организации общественного здравоохранения и информатизации принимали участие Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Пока в документ вносятся дополнения и идут согласования проекта по странам. После чего создание объединяющей все минздравы стран-участниц СНГ организации будет утверждено, и новая структура официально начнет свою работу.