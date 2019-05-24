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Пластиковые карты Uzcard

В Ташкенте будут выпускать пластиковые карты по немецким технологиям

© uzcard.uz
Общество
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Эти карты станут использовать для изготовления медстраховок, социальных удостоверений и проездных.

ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. В Ташкенте создадут завод по производству пластиковых карт, в его строительстве примет участие немецкая компания Veridos GmbH. Об этом сообщается в постановлении кабмина Узбекистана.

Возводить предприятие будут в течение 2019-2020 годов. С 2022 года проект должен выйти на полную мощность в 75 миллионов единиц в год.

На заводе будут производить микропроцессорные, бесконтактные и другие карты. Их станут использовать для изготовления ID-карт, свидетельств о браке, медстраховов, социальных удостоверений и проездных.

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Теги:
Германия, пластиковые карты, Ташкент, Узбекистан



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