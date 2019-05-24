В Ташкенте будут выпускать пластиковые карты по немецким технологиям

Эти карты станут использовать для изготовления медстраховок, социальных удостоверений и проездных.

ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. В Ташкенте создадут завод по производству пластиковых карт, в его строительстве примет участие немецкая компания Veridos GmbH. Об этом сообщается в постановлении кабмина Узбекистана.

Возводить предприятие будут в течение 2019-2020 годов. С 2022 года проект должен выйти на полную мощность в 75 миллионов единиц в год.

На заводе будут производить микропроцессорные, бесконтактные и другие карты. Их станут использовать для изготовления ID-карт, свидетельств о браке, медстраховов, социальных удостоверений и проездных.

Электронные ID-карты для пенсионеров введут в Узбекистане

Порядка 20% выпускаемой продукции власти хотят поставлять на экспорт.