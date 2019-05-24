Минобразования определило строгие правила проведения "Последнего звонка"

ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Министерство народного образования опубликовала рекомендации по завершению 2018-2019 учебного года и проведению "Последнего звонка" в школах. Об этом сообщается в Telegram-канале "Учитель" со ссылкой на распоряжение ведомства.

Во всех школах Узбекистана "Последний звонок" ограничили часом: торжество начнется 25 мая в 8 утра и завершится уже в 9.

В празднике смогут участвовать только ученики 1 и 11 классов. Они должны будут прийти на линейку в школьной форме, различные костюмы не допускаются. Также ребятам нельзя будет украсить свой наряд лентой.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Запретный звонок: почему власти не вернут праздник таджикским школьникам

"Последний звонок" состоится на территории школ или на прохладных открытых площадках. Руководство образовательных заведений обязано обеспечить защиту от несанкционированного проникновения посторонних и техники на праздник.

К тому же, Минобразования строго запретило собирать деньги у родителей, учеников, выпускников на подготовку к новому учебному году, контрольных экзаменов и итоговой государственной аттестации и организацию "Последнего звонка".

Кроме того, выпускникам не разрешили вручать ценные подарки директорам и учителям, отмечать "Последний звонок" дома, в кафе или ресторанах, а также разъезжать по городу в составе праздничных кортежей.

Выполнение всех правил будет контролировать "наблюдательные советы" школ.