Минобразования определило строгие правила проведения "Последнего звонка"

ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Министерство народного образования опубликовала рекомендации по завершению 2018-2019 учебного года и проведению "Последнего звонка" в школах. Об этом сообщается в Telegram-канале "Учитель" со ссылкой на распоряжение ведомства.
Во всех школах Узбекистана "Последний звонок" ограничили часом: торжество начнется 25 мая в 8 утра и завершится уже в 9.
В празднике смогут участвовать только ученики 1 и 11 классов. Они должны будут прийти на линейку в школьной форме, различные костюмы не допускаются. Также ребятам нельзя будет украсить свой наряд лентой.
"Последний звонок" состоится на территории школ или на прохладных открытых площадках. Руководство образовательных заведений обязано обеспечить защиту от несанкционированного проникновения посторонних и техники на праздник.
К тому же, Минобразования строго запретило собирать деньги у родителей, учеников, выпускников на подготовку к новому учебному году, контрольных экзаменов и итоговой государственной аттестации и организацию "Последнего звонка".
Кроме того, выпускникам не разрешили вручать ценные подарки директорам и учителям, отмечать "Последний звонок" дома, в кафе или ресторанах, а также разъезжать по городу в составе праздничных кортежей.
Выполнение всех правил будет контролировать "наблюдательные советы" школ.