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Последний звонок

Минобразования определило строгие правила проведения "Последнего звонка"

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Выпускниками запретили наряжаться на "Последний звонок" и дарить ценные подарки учителям.

ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Министерство народного образования опубликовала рекомендации по завершению 2018-2019 учебного года и проведению "Последнего звонка" в школах. Об этом сообщается в Telegram-канале "Учитель" со ссылкой на распоряжение ведомства.

Во всех школах Узбекистана "Последний  звонок" ограничили часом: торжество начнется 25 мая в 8 утра и завершится уже в 9.

В празднике смогут участвовать только ученики 1 и 11 классов. Они должны будут прийти на линейку в школьной форме, различные костюмы не допускаются. Также ребятам нельзя будет украсить свой наряд лентой.

Школьники во время последнего звонка
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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"Последний  звонок" состоится на территории школ или на прохладных открытых площадках. Руководство образовательных заведений обязано обеспечить защиту от несанкционированного проникновения посторонних и техники на праздник.

К тому же, Минобразования строго запретило собирать деньги у родителей, учеников, выпускников на подготовку к новому учебному году, контрольных экзаменов и итоговой государственной аттестации и организацию "Последнего звонка".

Кроме того, выпускникам не разрешили вручать ценные подарки директорам и учителям, отмечать "Последний звонок" дома, в кафе или ресторанах, а также разъезжать по городу в составе праздничных кортежей.

Выполнение всех правил будет контролировать "наблюдательные советы" школ.

Теги:
школьники, Школа, Самарканд, Ташкент, Узбекистан



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