Мирзиёев ознакомился с проектом технопарка в Студенческом городке Ташкента

ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Шавкату Мирзиёеву презентовали проект инновационного технопарка, который хотят возвести вместе со зданием Министерства инновационного развития в Студгородке в Ташкенте. Об этом передает пресс-служба узбекского лидера.

В технопарке будут современные условия для создания и трансфера новых разработок.

Власти считают, что технопарк привлечет в Узбекистан опытных специалистов в области информационных технологий.

© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Студенческий городок Ташкента

Мирзиёев поручил сформировать в технопарке самую современную материально-техническую базу и подготовить квалифицированные кадры.

В настоящее время проходит строительство нового здания Мининноваций, которое станет научным центром для студентов. На первом этаже объекта будет располагаться библиотека, амфитеатр, холл, выставочный зал. На верхних этажах - зоны для коворкинга, интернет-лаборатории, конференц-залы. Кроме того, в министерстве будут открыты аэрокосмическая лаборатория, мастерская и рекламное агентство.