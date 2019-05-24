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Шавкат Мирзиёев посетил Студенческий городок Ташкента

Мирзиёев ознакомился с проектом технопарка в Студенческом городке Ташкента

© Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Проект технопарка разрабатывает Национальная ассоциация автоматизации процессов совместно с Мининноваций.

ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Шавкату Мирзиёеву презентовали проект инновационного технопарка, который хотят возвести вместе со зданием Министерства инновационного развития в Студгородке в Ташкенте. Об этом передает пресс-служба узбекского лидера.

В технопарке будут современные условия для создания и трансфера новых разработок.

Власти считают, что технопарк привлечет в Узбекистан опытных специалистов в области информационных технологий.

Шавкат Мирзиёев посетил Студенческий городок Ташкента
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил Студенческий городок Ташкента

Мирзиёев поручил сформировать в технопарке самую современную материально-техническую базу и подготовить квалифицированные кадры.

В настоящее время проходит строительство нового здания Мининноваций, которое станет научным центром для студентов. На первом этаже объекта будет располагаться библиотека, амфитеатр, холл, выставочный зал. На верхних этажах - зоны для коворкинга, интернет-лаборатории, конференц-залы. Кроме того, в министерстве будут открыты аэрокосмическая лаборатория, мастерская и рекламное агентство. 

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Ташкент, Узбекистан



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