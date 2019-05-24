16:04 24 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск
Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари

UzAirways стала лауреатом премии московского аэропорта Внуково

Узбекистон хаво йуллари
Общество
Получить короткую ссылку
7320

Ранее крупнейшие российские аэропорты неоднократно признавали "Узбекистон хаво йуллари" самым пунктуальным авиаперевозчиком.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. UzAirways победила в номинации премии "Рейтинг пунктуальности авиакомпаний" московского аэропорта Внуково. Авиакомпанию признали "Наиболее динамично развивающимся зарубежным авиаперевозчиком" по итогам осенне-зимнего сезона 2018-2019 годов. Всего авиакомпании награждали по десяти номинациям. 

Как сообщили в пресс-службе UzAirways, премия была учреждена международным аэропортом Внуково в этом году. Награждение планируется проводить по итогам каждого периода летной навигации.

UzAirways стала лауреатом премии московского аэропорта Внуково
Пресс-служба АО "Узбекистон хаво йуллари"
UzAirways стала лауреатом премии московского аэропорта Внуково

На сегодняшний день частота полетов UzAirways в международный аэропорт Внуково составляет 49 рейсов в неделю: 21 рейс из Ташкента и 28 рейсов из областных аэропортов. 

Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" (UzAirways) является одним из ведущих авиаперевозчиков в Центральной Азии. Она выполняет полеты в более чем 40 городов Европы, Азии, чартерные рейсы от Аляски до Новой Зеландии.

Воздушный флот авиакомпании состоит из современных самолетов Boeing 757, 767, 787 Dreamliner и Airbus 320. Крупнейшие российские аэропорты неоднократно признавали "Узбекистон хаво йуллари" самым пунктуальным авиаперевозчиком.

Теги:
Россия, Москва, премия, аэропорт, Узбекистон хаво йуллари, UzAirways



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Юй Вэнься, Китай, Мисс мира — 2012
Самые красивые девушки мира: на подиуме и в жизни
Серфинг у побережья
Если море далеко: умопомрачительный серфинг по горной реке - видео
10 преимуществ фиников для здоровья
Десять причин есть финики каждый день

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054