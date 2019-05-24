ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. UzAirways победила в номинации премии "Рейтинг пунктуальности авиакомпаний" московского аэропорта Внуково. Авиакомпанию признали "Наиболее динамично развивающимся зарубежным авиаперевозчиком" по итогам осенне-зимнего сезона 2018-2019 годов. Всего авиакомпании награждали по десяти номинациям.

Как сообщили в пресс-службе UzAirways, премия была учреждена международным аэропортом Внуково в этом году. Награждение планируется проводить по итогам каждого периода летной навигации.

Пресс-служба АО "Узбекистон хаво йуллари" UzAirways стала лауреатом премии московского аэропорта Внуково

На сегодняшний день частота полетов UzAirways в международный аэропорт Внуково составляет 49 рейсов в неделю: 21 рейс из Ташкента и 28 рейсов из областных аэропортов.

Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" (UzAirways) является одним из ведущих авиаперевозчиков в Центральной Азии. Она выполняет полеты в более чем 40 городов Европы, Азии, чартерные рейсы от Аляски до Новой Зеландии.

Воздушный флот авиакомпании состоит из современных самолетов Boeing 757, 767, 787 Dreamliner и Airbus 320. Крупнейшие российские аэропорты неоднократно признавали "Узбекистон хаво йуллари" самым пунктуальным авиаперевозчиком.